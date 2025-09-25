  • 會員
AH股新聞

25/09/2025 11:29

【關稅戰】Ｇ７和歐盟據報考慮對中國稀土等徵關稅，促進本土生…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述知情人士報道，七國集團（Ｇ７）和歐盟正考
慮通過設定價格下限來促進稀土生產，以及針對中國的部分出口產品徵稅，以激勵投資。
　
　　中國今年４月宣布對稀土材料和相關磁鐵實施出口管制。在歐洲汽車製造商面臨停產後，中
國於５月同意加快歐洲企業的許可證審批，並於７月「升級」了針對歐盟的出口機制。不過，兩
個月後，歐洲企業表示，許可證瓶頸不斷增加，或將造成新的損失並導致停產。
　
　　為應對安全風險，Ｇ７領導人於６月啟動了關鍵礦產行動計劃。本月早些時候，技術團隊在
芝加哥舉行了會議，澳洲有參加。消息人士透露，芝加哥會議討論的核心為是否要提高對關鍵材
料外國投資的監管門檻，以避免企業轉向中國。另一個選項是地域限制，這些限制可能包括本地
含量規定或在公共部門採購招標中限制從中國等特定國家採購，Ｇ７國家對此意見不一。
　
　　消息人士又稱，Ｇ７還討論了針對中國出口的稀土和小宗金屬徵收碳稅或關稅的問題，稅率
將基於生產過程中使用的不可再生能源佔比。
　
　　另外，消息人士透露，官員們正在考慮設定由政府補貼支持的價格下限，美國最近推出了相
關措施以鼓勵國內生產。澳洲也在考慮設定價格下限，以支持包括稀土在內的關鍵礦產項目。加
拿大對價格下限的想法持積極態度，但尚未做出承諾。歐盟正在Ｇ７內部探討價格下限、聯合採
購和互惠協議等各種想法，但尚未做出任何決定。（ｓｌ）

