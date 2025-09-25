  • 會員
AH股新聞

25/09/2025 11:46

愛奇藝：第三座樂園進駐北京王府井，揚州、開封樂園今年底至明…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》愛奇藝創始人、ＣＥＯ龔宇２４日在２０２５北京文化論壇「
文化產業投資人大會」上透露，愛奇藝樂園將入駐北京王府井喜悅購物中心。這是繼揚州、開封
之後，愛奇藝年內官宣的第三座愛奇藝樂園。根據規劃，該項目將包含由全感劇場、全息光影空
間、影視置景互動、ＮＰＣ互動體驗、派對時刻ＭＲ體驗等多個核心模塊，覆蓋超十多個遊樂體
驗項目。北京王府井項目還將特別增設明星活動專屬現場等業態。揚州、開封的愛奇藝樂園目前
正施工中，將分別在今年年底和明年春天開啟。
　
　　去年下半年開始，愛奇藝大規模正式投入ＩＰ業務，主要分為ＩＰ消費品、線下體驗兩部分
，線下體驗業務又分為全感劇場和線下樂園兩種類型。愛奇藝全感劇場目前已覆蓋超３０個城市
，有近６０家門店。
　
＊龔宇：ＡＩ要顛覆現有製作流程才能徹底改造影視行業＊
　
　　另外，龔宇在談到大模型時表示，據其觀察，過去一兩個月，大模型生成的影視級作品在質
量技術指標上幾乎已經不存在問題，主要是在創意方面有所欠缺。他認為，大模型已在迅速進步
，按照目前的技術狀態及發展速度，「未來可能會出現ＡＩ主導的商業級內容」。不過他也強調
「仍離不開人的參與」，無論是真人影視還是動畫，人工智能技術只有顛覆現有內容製作流程，
才能徹底改造行業。（ｓｌ）

