抖音副總裁李亮回應字節香港上市傳聞：假消息，不排除有人想炒…

《經濟通通訊社２５日專訊》對於有消息稱字節跳動準備在香港上市，抖音集團副總裁李亮
今日在微博發文回應稱，「一大早就有朋友問是否屬實。我看了下路透也沒有發這個新聞。不排
除是有人想炒作『字節概念股』故意放的假消息。請大家不要信謠傳謠，市場很多所謂『字節概
念股』的信息不實，請大家謹慎投資」。（ｓｌ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
25/09/2025 13:40
《經濟通通訊社２５日專訊》對於有消息稱字節跳動準備在香港上市，抖音集團副總裁李亮
今日在微博發文回應稱，「一大早就有朋友問是否屬實。我看了下路透也沒有發這個新聞。不排
除是有人想炒作『字節概念股』故意放的假消息。請大家不要信謠傳謠，市場很多所謂『字節概
念股』的信息不實，請大家謹慎投資」。（ｓｌ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N