抖音副總裁李亮回應字節香港上市傳聞：假消息，不排除有人想炒…

《經濟通通訊社２５日專訊》對於有消息稱字節跳動準備在香港上市，抖音集團副總裁李亮

今日在微博發文回應稱，「一大早就有朋友問是否屬實。我看了下路透也沒有發這個新聞。不排

除是有人想炒作『字節概念股』故意放的假消息。請大家不要信謠傳謠，市場很多所謂『字節概

念股』的信息不實，請大家謹慎投資」。（ｓｌ）





