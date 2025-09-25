《中國要聞》醫保局展開「百日行動」，打擊倒賣醫保回流藥、騙…

《經濟通通訊社２５日專訊》國家醫保局今日發布《關於開展醫保基金管理突出問題專項整

治「百日行動」的通知》，決定自即日起至２０２５年１２月３１日，在全國開展為期百日的醫

保基金專項整治行動，重點打擊倒賣醫保回流藥、違規超量開藥、騙取生育津貼等違法違規使用

醫保基金行為。國家醫保局強調，各級醫保部門要將此次行動作為重要政治任務推進，依法依規

嚴懲違法違規行為，並要杜絕通風報信、包庇縱容等行為。



其中，在全面治理倒賣醫保回流藥問題方面，重點查處定點醫藥機構偽造處方、空刷套刷醫

保憑證、串換醫保藥品、誘導「回收」或「沖頂消費」、不掃碼銷售等行為，以及職業開藥人、

參保人非法售賣醫保藥品等問題。對涉嫌偽造票據「洗白」回流藥、篡改購銷記錄的藥品批發企

業、零售藥店，以及藥販子、卡販子等線索，將移送公安、市場監管、藥監等相關部門聯合查辦

。



在開展違規超量開藥專項核查方面，重點核查遠超臨床合理用量的異常處方、處方與診斷不

匹配、冒名購藥、跨機構超量購藥等行為。對涉嫌收取「處方提成」、協助騙保團夥收集參保人

信息等人員線索，將移送公安、衛生健康等相關部門。



在專項治理生育津貼騙保問題方面，重點打擊偽造證明材料「造假申領」、虛構勞動關係「

掛靠參保」、虛報繳費基數「抬高標準」等騙保行為，堅決追回基金損失，並移送公安機關。

（ｓｌ）

