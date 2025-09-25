  • 會員
25/09/2025 13:30

【ＦＯＣＵＳ】促進服務出口，外貿謀「新硬核」

　　【ＦＯＣＵＳ】茶飲、潮玩、短劇；雲服務、車聯網、碳管理……「Ｍａｄｅ　ｉｎ　
Ｃｈｉｎａ」貨物貿易之外，「服務貿易」正追逐中國出口的另一硬核支柱。商務部周三（２４
日）領銜８部門發布《促進服務出口的若干政策措施》，誓要令上半年高達１５％的增速更上層
樓，扶持經濟、就業新動能之外，更旨在提升海外巧實力。
　
＊涵蓋運輸、旅遊、知識＊
　
　　繼去年８月國務院發布《促進服務消費高質量發展的意見》，商務部領銜多部門，接連就對
內「擴大服務消費」、對外「促進服務出口」多招齊發。政策背景是，首８月國內服務零售額增
長５﹒１％，高於同期商品零售的４﹒６％；上半年服務出口增長１５％，亦高於同期商品出口
的７﹒２％，足見潛力巨大。
　
　　何謂服務出口？以規模計最大的當屬「運輸」，跨境電商、中歐班列、集裝箱物流、海外碼
頭運營等，皆屬此類；常見的還有「旅遊」，單計上半年，免簽入境的外國人錄１３６４萬人次
，帶動同期旅遊服務出口１７４８﹒７億元；方興未艾的則是「知識密集型」，包括電信計算機
及資訊服務
、知識產權使用、研發╱管理諮詢、個人文化和娛樂等。
　
＊雲、茶飲、影視齊發力＊
　
　　典型例子之一為阿里雲，目前在全球２９個地區運營９０個可用區，就在近日，其宣布計劃
在巴西、法國、荷蘭首次設立雲計算地域節點，並擬擴建位於墨西哥、日本、韓國、馬來西亞、
迪拜的數據中心。
　
　　而最吸引眼球的，則是短劇、茶飲、潮玩等充滿東方美學、中式特色的服務出口。就在本月
中，霸王茶姬位於全美第七大購物中心、洛杉磯Ｄｅｌ　Ａｍｏ　Ｆａｓｈｉｏｎ　
Ｃｅｎｔｅｒ的新店開業，上月喜茶亦首次進軍硅谷。此外，愛奇藝、騰訊旗下ＷｅＴＶ在東南
亞狙擊Ｎｅｔｆｌｉｘ，擬製作泰國、印尼等原創劇集。
　
＊賣方案、體驗大有空間＊
　
　　教育出海潛力也不容忽視，通過大規模在線開放課程（ＭＯＯＣｓ）平台輸出中文教學資源
，例如清華大學主辦的「學堂在線」，　全球選課人次已達１２﹒５億（截至２月），為全球排
名第二的ＭＯＯＣｓ平台。　　　
　
　　儘管風生水起，但相比全球服務出口規模相當於實體貨物出口規模的約三分一，中國的此比
例僅為１３％；以去年計，中國服務出口總額僅為全球一哥美國的約３９％。換言之，未來「賣
方案
」、「賣體驗」、「賣場景」的服務出口發力仍大有空間。此不僅是經濟增長方式的轉型，更是
國家巧實力的價值升級。

