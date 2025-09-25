  • 會員
25/09/2025 17:46

滬深交所：１０月１－８日休市，９日起開市；中國結算：新增９…

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深交所今日發布關於２０２５年國慶節、中秋節休市安排以及
港股通交易日安排的通知，１０月１日（星期三）至１０月８日（星期三）休市，期間不提供港
股通服務，１０月９日（星期四）起照常開市，並照常開通港股通服務。
　
　　另外，調休後的上班日９月２８日（星期日）、１０月１１日（星期六）屬於周末休市。節
假日期間清算交收事宜，以及港股通交易的清算交收事宜，按照中國證券登記結算有限責任公司
（中國結算）的有關安排進行。
　
　　上交所亦發布相關通知顯示，１０月１日（星期三）至１０月８日（星期三）不提供港股通
服務，１０月９日（星期四）起照常開通港股通服務。９月２８日（星期日）、１０月１１日（
星期六）為周末休市。港股通交易的清算交收事宜，根據中國結算的安排進行。
　
　　同日，中國結算發布關於２０２５年國慶節、中秋節休市期間證券資金清算交收安排的通知
，９月２９日、９月３０日為新增港股通交易日。９月３０日發生的證券交易和當日到期的債券
通用質押式回購，資金清算日為９月３０日，資金交收日為１０月９日。１０月９日發生的證券
交易和１０月１日至９日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為１０月９日，資金交收日為
１０月１０日。
　
　　９月２６日、２９日、３０日發生的滬市Ｂ股交易，資金交收日分別為１０月９日、１０日
、１４日。９月２６日、２９日、３０日發生的深市Ｂ股交易和退市Ｂ股交易，資金交收日分別
為１０月９日、１０日、１３日。（ｓｌ）

