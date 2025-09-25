《中國要聞》外交部：北韓外相崔善姬應王毅邀請周六起訪華四天

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上宣布，應中共中

央政治局委員、外交部長王毅邀請，朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員、外相崔善姬將於９月

２７日至３０日（周六至下周二）訪華。



韓媒指，這將是崔善姬自２０２２年６月就任外相以來，首次與中國外長單獨會晤。崔善姬

曾於９月２日至４日陪同朝鮮國務委員會委員長金正恩訪華，出席中國抗戰勝利８０周年紀念活

動。（ｓｌ）

