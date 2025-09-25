  • 會員
AH股新聞

25/09/2025 15:16

高德掃街榜新增海口、珠海等２２城開設煙火小店榜

　　《經濟通通訊社２５日專訊》高德掃街榜自９月１０日上線已來已經兩周，大批煙火小店線
上流量翻倍增長，上榜餐飲店客流量也顯著增長。高德地圖今日在微信公眾號發文宣布，為進一
步支持各地煙火小店發展，今日起，高德在原來６１城的基礎上，進一步為海口、珠海、秦皇島
等２２座城市開設煙火小店榜。
　
＊多地上榜小店、餐館客流量大增＊
　
　　高德地圖表示，最近接到不少餐飲店老闆稱，現在接到的訂座電話，來電顯示都是「高德地
圖來電」，生意也多了三成。廣州一家開了１１年的小店「胡椒豬肚湯康王店」，這兩周的平均
客流量暴增５４０％。上海一家主打湘菜的家常菜館「湘菜人家」客流量增長３倍。北京民族大
學西路上的一家貴州米粉店，客流量增長接近３００％。成都的紅興冒烤鴨店客流量也增超
２００％。
　
　　高德並提到，目前全國已有２０００多家餐飲店掛出了「高德掃街榜上榜餐廳」的招牌。
　
　　數據顯示，高德ＤＡＵ（日活躍用戶）超過１﹒７億，是中國最大的地圖出行Ａｐｐ。高德
掃街榜上線首日，用戶數即超４０００萬，成為國內最大的美食生活類榜單。高德２３日宣布，
為全國所有餐飲商家免一年入駐年費，當日入駐商家量立即環比暴漲６３１％。（ｓｌ）

