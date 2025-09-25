  • 會員
25/09/2025 07:54

中國銀行（０３９８８）提名副行長蔡釗任執董待批

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，提名蔡
釗為執行董事候選人，須待股東批准。
　
　　該集團指，蔡釗任副行長，由８月起兼任中銀香港（０２３８８）和中國銀行（香港）非執
行董事，曾在中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）工作多年，而他的董事任期３
年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起開始計算。（ｗｈ）

