中國銀行（０３９８８）提名副行長蔡釗任執董待批

《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，提名蔡

釗為執行董事候選人，須待股東批准。



該集團指，蔡釗任副行長，由８月起兼任中銀香港（０２３８８）和中國銀行（香港）非執

行董事，曾在中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）工作多年，而他的董事任期３

年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起開始計算。（ｗｈ）

