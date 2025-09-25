  • 會員
25/09/2025 07:54

華泰證券(06886)續發行債券發行額51億人幣，發行價103.984人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，
２０２３年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）（續發行）發行規模為５１
億元（人民幣．下同），為規劃上限６０億元的８５％。
　
　　該集團指，債券發行價格為１０３﹒９８４元，超額認購０﹒５倍。續發行債券承銷機構共
認購４﹒１億元。有關債券期限為５年，由２０２３年５月１０日至２０２８年５月１０日，票
面利率為３﹒０７％。（ｗｈ）

