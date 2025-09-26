《Ａ股異動》吉宏股份Ａ漲停，現報２０﹒８３元人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》吉宏股份Ａ股（深：００２８０３）現漲停，報２０﹒８３元
（人民幣．下同），升１０％，最低價２０﹒８３元；成交４００﹒９５萬股，成交金額
８３５２萬元；換手率１﹒４％。
吉宏股份Ｈ股（０２６０３）升１３﹒６％，報２０﹒４港元，最高價２０﹒４港元，最低
價２０﹒４港元；成交９８﹒４萬股，成交金額２００７萬港元。吉宏股份Ａ股較Ｈ股呈
１１﹒７％溢價。（ｅｄ）
26/09/2025 09:26
