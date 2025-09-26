  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

26/09/2025 08:11

《神州頭條》財經報章頭版摘要：「互換通」淨限額從目前２００…

　　《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
新疆維吾爾自治區成立７０周年慶祝大會隆重舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
砥礪奮進七十載，天山南北綻新顏。２５日上午，新疆維吾爾自治區成立７０周年慶祝大會在新
疆人民會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝大會。
　
數字人民幣國際運營中心正式運營
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行９月２５日消息，數字人民幣國際運營中心業務平台推介會２４日在上海舉行，向
各相關機構集中宣傳介紹數字人民幣跨境數字支付平台、數字人民幣區塊鏈服務平台及數字資產
平台功能，這標誌著數字人民幣國際運營中心正式運營。
　
中國外匯交易中心：建立「互換通」報價商動態調整機制
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國貨幣網９月２５日消息，為進一步提升互換通市場活力，更好滿足境外投資者管理人民幣利
率風險的需求，中國外匯交易中心將在中國人民銀行指導下優化「互換通」運行機制。具體措施
包括：建立「互換通」報價商動態調整機制，並擴充報價商隊伍；完善每日淨限額動態評估機制
，並自２０２５年１０月１３日起提高每日淨限額至４５０億元（人民幣．下同）。
　
　
《上海證券報》
　
新疆維吾爾自治區成立７０周年慶祝大會隆重舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
砥礪奮進七十載，天山南北綻新顏。２５日上午，新疆維吾爾自治區成立７０周年慶祝大會在新
疆人民會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝大會。
　
「互換通」運行機制再優化，便利投資者進行利率風險管理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月２５日，中國人民銀行副行長鄒瀾在香港固定收益及貨幣論壇上表示，將擴充「互換通」報
價商隊伍，優化報價商管理機制，並將每日交易淨限額從目前的２００億元提升至４５０億元，
便利投資者進行利率風險管理。同日，中國外匯交易中心發布消息稱，為進一步提升「互換通」
市場活力，更好滿足境外投資者管理人民幣利率風險的需求，交易中心將在中國人民銀行指導下
優化「互換通」運行機制。
　
數字人民幣國際運營中心正式運營
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行表示，數字人民幣國際運營中心業務平台推介會２４日在上海舉行，向各相關機構
集中宣傳介紹三大業務平台－－數字人民幣跨境數字支付平台、數字人民幣區塊鏈服務平台及數
字資產平台，標誌著數字人民幣國際運營中心正式運營。
　
　
《證券時報》
　
雙向開放激發全球信心，中國資本市場「朋友圈」擴容
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國資本市場的「朋友圈」愈來愈大，中證監主席吳清近日在國新辦發布會上表示，「十四五」
期間，中證監新增核准１３家外資控股證券基金期貨機構來華展業興業，外資持有Ａ股市值
３﹒４萬億元，２６９家企業境外上市。資本市場高水平制度型開放穩步擴大，也讓外資紛紛看
好中國資產的後市，高盛、摩根士丹利、德意志銀行等外資機構紛紛調高對中國經濟和資本市場
的樂觀預期。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，中國企業的創新火花將幫助企業基本面兌
現盈利增長，全球投資者對Ａ股市場信心將持續提升，科技創新作為中國企業穿越周期的核心競
爭力，仍將是外資機構未來一段時間內投資中國的關注焦點。
　
匯川技術分拆聯合動力上市，十年一劍成就智能「雙子星」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「如果２０１６年汽車業務不獨立運作，那麼我們『雙王』戰略就不可能成功。」匯川技術
（深：３００１２４）董事長朱興明面對《證券時報》記者，一語道出子公司聯合動力
（深：３０１６５６）實現分拆上市的關鍵。９月１５日，聯合動力啟動招股，發行價
１２﹒４８元╱股，募集資金３６億元。９月２５日，聯合動力正式在創業板上市，上市首日公
司股價上漲１４７﹒６％，報收３０﹒９元╱股，總市值超７４０億元。在新能源汽車發展歷史
潮流下，聯合動力不到十年就迅速成長為國內獨立第三方汽車動力總成供應商巨頭。下一步，聯
合動力將在汽車智能化時代從跨界者向顛覆者轉變，致力成為智能電動汽車部件及解決方案提供
商。
　
ＡＩ價值兌現需深度融入應用場景
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，全球科技巨頭紛紛加碼人工智能（ＡＩ）領域投入，從英偉達與ＯｐｅｎＡＩ達成千億美
元合作，到阿里巴巴（０９９８８）敲定３８００億元投入計劃，再到Ｍｅｔａ未來將投入至少
６０００億美元建設ＡＩ基礎設施等，一場覆蓋算力基建、技術研發與生態整合的ＡＩ產業競賽
全面升溫。資本盛宴背後，ＡＩ產業正上演「冰火兩重天」。高盛數據顯示，２０２５年第三季
度，使用ＡＩ的美國公司比例僅從二季度的９﹒２％小幅上升至９﹒７％。阿波羅全球管理公司
表示，美國大型企業的ＡＩ採用正在減速。（ｅｗ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處