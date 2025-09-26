《神州經脈》ＴｉｋＴｏｋ美業務交易推進，滬指全周微升，泰擬…

《神州經脈》滬綜指今日收低０﹒６５％，報３８２８﹒１１點，深成指跌１﹒７６％，創

業板指更挫２﹒６％。成交縮量，滬深兩市全日交易額２﹒１５萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日減近一成。分析稱，本周臨近國慶和中秋長假，短線資金或存在一定避險需求，節前市

場大概率延續震盪格局。滬指全周走勢反覆，窄幅波動，本周微升０﹒２１％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１３４５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌９２點子，三連跌，創９月５日以來三周新低，全日在７﹒１３１６至１﹒１３６９之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１５２，較上個交易日跌３４點子，三連跌，創８月

２６日以來一個月新低，較市場預測偏強水平擴至約２９０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統特朗普周四（２５日）簽署行政命令，宣布ＴｉｋＴｏｋ出售協議符合２０２４

年「不賣就禁」法，他並稱已爭取到中國國家主席習近平對協議的認可。今日外交部發言人郭嘉

昆重申，中方在ＴｉｋＴｏｋ問題上的立場是清楚的。中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合

市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國

企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。中國外交部的聲明始終並未說北京已經同

意，分析指這筆交易仍充滿不確定性。



２﹒ 據《路透》報道，泰國總理阿努廷今日表示，泰國將深化與中國的合作，包括在半導體和

電池生產等領域的合作。阿努廷領導的新政府亦正提出各項措施以重振疲軟的經濟，其中旅遊部

今日表示，將力爭在未來四個月內吸引多達２００萬名中國遊客。阿努廷今日在曼谷舉行的泰中

合作博覽會上發表演講時透露，「我們將在減少壁壘和法規方面取得進展，以便兩國企業能夠共

同發展」。中國是泰國最大的進口來源，去年泰國進口價值８００億美元的中國商品，佔總進口

額的２６﹒３％。



３﹒ 據《彭博》報道，百度自動駕駛出租車車隊「蘿蔔快跑」已在中國多個城市實現運營盈利

目標，正在探索進軍澳洲等新市場。百度智能駕駛國際化業務總經理牛昊天接受採訪時表示，蘿

蔔快跑正與澳洲及東南亞部分地區的政府洽談，探討將自動駕駛出租車引入當地市場。牛昊天稱

，「在中東和歐洲，我們正在與多個地方政府溝通。截至目前，我們只在那裏的幾個城市落地部

署。除此之外，我們也在與東南亞和澳洲的政府洽談」。他還表示，目前在中國大陸的多個城市

，蘿蔔快跑每一輛車都能實現盈利，但實現整個業務部門層面的盈利仍需時日。



４﹒ 據內媒報道，同程集團關聯公司藝龍網信息技術（北京）有限公司以約３億元收購新生支

付有限公司１００％股權。這意味著，同程集團間接取得支付牌照，正式進軍支付領域。對此，

藝龍網回應稱，本次收購完成後，該公司將直接受益於海南自貿港發展機遇，進而以支付為紐帶

，積極把握跨境商貿、文旅消費等領域的戰略機遇，並為持續推動文旅消費場景的數字化升級提

供助力。新生支付成立於２００８年，註冊資本１億元，原屬海航集團旗下公司，是海南自貿港

唯一擁有全牌照的法人支付機構，也是跨境電商數字人民幣試點的重要參與單位。



５﹒ 中國作協今日在浙江杭州發布的《中國網絡文學國際傳播報告（２０２５）》顯示，當前

中國網絡文學海外活躍用戶約２億人，覆蓋全球２００多個國家和地區，２０２４年網絡文學行

業海外市場營收規模為４８﹒１５億元。報告指出，中國網絡文學海外傳播區域格局多元，亞洲

是中國網絡文學最為穩固的市場，讀者數量約佔全球的八成，市場份額超過全球總量的一半，北

美是中國網絡文學拓展的重點區域，市場規模約佔全球的三成。



６﹒ 外電消息，中國監管機構要求國內領先的芯片製造商在境內上市。報道指，在中美芯片戰

之際，有關要求是北京試圖加強其半導體行業的一部分。長鑫存儲上市計劃的改變就是應監管機

構的建議。長鑫存儲今年稍早曾考慮在香港ＩＰＯ，但７月已開始與中金公司和中信建投證券進

行上市前輔導，以爭取Ａ股上市。報道引述消息人士的話稱，監管機構對香港ＩＰＯ有所疑慮，

認為很難確定國際投資者背後實際的支持者是誰。



７﹒ 宇樹科技創始人、ＣＥＯ王興興今日在第四屆全球數字貿易博覽會上發言稱，宇樹科技機

器人算法今年已經歷幾次迭代，預計下半年將發布身高１﹒８米的人形機器人。王興興表示，今

年上半年國內機器人行業發展火熱，中國智能機器人相關企業平均增長率達５０％到１００％。

前段時間宇樹科技再次更新了算法，使機器人穩定性大幅提升，並將其定義為反重力模式，機器

人在任何干擾下基本都能自己恢復站立。他透露，算法升級後，機器人理論上可以完成各種舞蹈

動作、武術動作。



８﹒ 小鵬汽車今日在微信公眾號上宣布正式進入瑞士、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞和克羅地

亞五國市場。小鵬表示，小鵬汽車正加速拓展歐洲市場，並於近期正式進軍瑞士。公司已與歐洲

領先的出行服務商Ｈｅｄｉｎ集團達成官方合作，計劃在瑞士陸續推出２０２５款小鵬Ｇ６與

２０２５款小鵬Ｇ９，並於２０２６年上半年上市小鵬Ｐ７＋。小鵬並宣布將於２０２５年１０

月正式進入奧地利市場。此外，小鵬汽車還將同步進軍匈牙利、斯洛文尼亞和克羅地亞三國，三

國業務將由ＡｕｔｏＷａｌｌｉｓ集團與Ｓａｌｖａｄｏｒ Ｃａｅｔａｎｏ集團共同成立的合

資公司負責運營。（ｊｑ）

