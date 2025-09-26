《鍾之日記》小米領跌藍籌，港股連挫兩日

《鍾之日記》９月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國最新經濟數據報佳音，削弱市場對進一步大幅降息的希望，債息上揚令隔晚美股主要指

數收黑。港股今日低開２１２點，科網股藥股受壓，恒生指數全日收報２６１２８，跌３５６點

或１﹒３％，連挫兩日，全周累跌４１６點；今日主板成交近３２３７億元。



＊Ａ股縮量下跌０﹒６５％，本周微升０﹒２％＊



滬綜指今日收低０﹒６５％，報３８２８﹒１１點，深成指跌１﹒７６％，創業板指更挫

２﹒６％。成交縮量，滬深兩市全日交易額２﹒１５萬億元人民幣，較上個交易日減近一成。分

析稱，本周臨近國慶和中秋長假，短線資金或存在一定避險需求，節前市場大概率延續震盪格局

。



今日遊戲股跌足一日，收挫３﹒３％；ＡＩ手機ＰＣ概念也弱，思泉新材

（深：３０１４８９）、春秋電子（滬：６０３８９０）均挫逾６％。化纖、航空股則逆市收升

。華南某私募人士認為，市場目前沒有太多的方向，長假將至資金也比較謹慎，美國關稅消息對

風險偏好有一定程度的抑制。



美國總統特朗普宣布新一輪懲罰性關稅，將矛頭指向廣泛的進口商品，他表示美國將對進口

品牌藥品徵收１００％的關稅，對重型卡車徵收２５％的進口關稅，對櫥櫃徵收５０％的關稅。

Ａ股醫藥醫療板塊早盤大跌，午後跌幅略為收窄，全日挫１﹒８７％。



回顧一周，焦點集中在中美溝通ＴｉｋＴｏｋ交易上。美國總統特朗普稱，他已爭取到中國

國家主席習近平對協議的認可。特朗普最新簽署行政令，宣布ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售計劃滿

足２０２４年立法要求。不過，分析認為這筆交易仍充滿不確定性，因為中國官方尚未就是否已

批准公開表態；交易的關鍵要素仍不清晰，包括買家財團的構成。滬指全周走勢反覆，窄幅波動

，本周微升０﹒２１％。



＊小米新機發布會後股價跳水，挫８％最差藍籌＊



小米集團（０１８１０）昨發布全新小米１７系列手機，對標蘋果剛剛發布的ｉＰｈｏｎｅ

１７。小米創始人雷軍稱小米１７為「小尺寸續航之王」，新機起售價４４９９元人民幣。但

彭博行業研究分析師稱小米新手機的基礎型號升級有限，而ｉＰｈｏｎｅ １７基礎機型的重大

升級受到了消費者的熱烈追捧，或擠壓小米的銷量。



小米發布會後股價跳水，盤中最多跌８﹒７％，最終收挫８％，報５４﹒６５元，為表現最

差藍籌。



據介紹，小米１７標準版搭載第五代驍龍８至尊版，用一塊６﹒３寸超級陽光屏和全新一代

小米Ｍ１０螢幕發光體系，搭載國產「新型紅色發光主材」，發光效率首次實現領先國際，峰值

亮度高達３５００ｎｉｔｓ；電池用了７０００ｍＡｈ，續航幾乎為ｉＰｈｏｎｅ的兩倍。新機

價格比幾星期前蘋果新推出的ｉＰｈｏｎｅ １７基礎款便宜過百美元。小米１７已開啟預售，

９月２７日早上１０時正式開售。



大摩稱憑借優質與高性價比，相信小米１７系列銷量將強勁，並助力加速小米提升在高端智

能手機領域的市場佔有率。但彭博行業研究（ＢＩ）分析師指出，小米１７系列今年銷量或難續

前代熱度，但即便如此，在電動汽車和物聯網業務驅動下，小米全年收入仍有望成長３５％。



＊小鵬汽車漲５％，宣布進軍歐洲五國市場＊



受海外市場擴張與技術合作利好推動，小鵬汽車（０９８６８）盤中一度衝高８﹒１％，最

終收升５﹒０３％，報９０﹒８元。



小鵬今日宣布正式進入瑞士、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞和克羅地亞五國市場。公司已與

歐洲出行服務商Ｈｅｄｉｎ集團達成官方合作，計劃在瑞士陸續推出２０２５款小鵬Ｇ６與Ｇ９

，並將於２０２６年上半年上市小鵬Ｐ７＋。另外將於今年１０月正式進入奧地利市場，初期網

點將覆蓋維也納、薩爾茨堡、格拉茨和克拉根福等核心城市。小鵬汽車還表示，將同步進軍匈牙

利、斯洛文尼亞和克羅地亞三國市場。



此外，小鵬汽車與阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲正式簽署後量子安全技術合作協議，

在汽車的安全算法領域進行聯合研發和拓展合作，將後量子安全加密技術進一步擴大至ＡＩ、

Ｖ２Ｘ、芯片、機器人、飛行汽車等應用的安全防護領域範圍。目前，新款小鵬Ｐ７已搭載此項

技術，相關功能將於下月新版本應用程式正式上線。



中金公司研報指出，中國汽車電動智能變革基本完成，立足出口走向出海。該行預計，

２０２５年中國汽車新能源滲透率將突破５０％，２０３０年中國自主品牌車企有望實現全球近

３０００萬輛的產量規模，並培育數家年產５００萬輛以上的車企。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

