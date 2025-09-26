《Ａ股焦點》百利天恒跌近１％，子公司同名不同劑型藥品差價７…

《經濟通通訊社２６日專訊》近日，雲南省醫保局向四川百利藥業有限責任公司（以下簡稱

百利藥業）發出公開問詢函，就其生產的馬來酸依那普利口服溶液掛網價格高達５５８元（人民

幣．下同），與同通用名不同劑型（片劑，單價８元左右）存在近７０倍價差的問題，要求企業

作出公開答覆。



資料顯示，百利藥業是上市公司百利天恒（滬：６８８５０６）的全資子公司，創建於

１９９６年，公司的掌舵者是朱義。１９９６年，朱義創辦百利藥業，主要研製化學仿製藥和中

成藥。



截至中午收盤，百利天恒跌０﹒８５％，報３７５﹒２９元。



據《澎湃新聞》報道，資料顯示，馬來酸依那普利是一種血管緊張素轉化酶抑製劑

（ＡＣＥＩ），呈白色至灰白色結晶性粉末，臨床主要用於治療各期原發性高血壓、腎性高血壓

及充血性心力衰竭，並能改善症狀性心衰患者的生存率及降低住院風險。



這並非該藥首次因價格問題被關注。９月１５日，上海陽光醫藥採購網發布通知，因部分企

業未按要求調整藥品價格，自９月１６日０時起暫停包括四川百利藥業該款口服溶液在內的１５

個品規藥品採購資格。也就是說，在短短十天內，百利藥業的馬來酸依那普利口服溶液已接連受

到兩地監管機構的重點關注。（ｊｑ）

