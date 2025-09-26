  • 會員
AH股新聞

26/09/2025 11:07

【內房困局】中國恒大集團等被執行１６億，恒大被執行總金額超…

　　《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查顯示，近日，中國恒大集團、鄭州恒澤通健康置業有限
公司、河南恒鵬健康產業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的１６億餘元（人民幣．下同
），執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。
　
　　天眼風險信息顯示，中國恒大集團現存１２條被執行人信息，被執行總金額超８６億元，此
外，該公司還存在失信被執行人（老賴）及終本案件信息。（ｗｎ）

