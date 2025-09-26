【內房困局】中國恒大集團等被執行１６億，恒大被執行總金額超…

《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查顯示，近日，中國恒大集團、鄭州恒澤通健康置業有限
公司、河南恒鵬健康產業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的１６億餘元（人民幣．下同
），執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。
天眼風險信息顯示，中國恒大集團現存１２條被執行人信息，被執行總金額超８６億元，此
外，該公司還存在失信被執行人（老賴）及終本案件信息。（ｗｎ）
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇
26/09/2025 11:07
《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查顯示，近日，中國恒大集團、鄭州恒澤通健康置業有限
公司、河南恒鵬健康產業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的１６億餘元（人民幣．下同
），執行法院為河南省鄭州市中級人民法院。
天眼風險信息顯示，中國恒大集團現存１２條被執行人信息，被執行總金額超８６億元，此
外，該公司還存在失信被執行人（老賴）及終本案件信息。（ｗｎ）
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇
上一篇新聞︰26/09/2025 11:08 《中國要聞》人社部：截至８月底城鎮新增就業累計５９２１萬人…
下一篇新聞︰26/09/2025 11:05 《Ａ股焦點》賽力斯發行Ｈ股獲中證監備案，汽車整車板塊震蕩拉升
26/09/2025 11:11 《中國要聞》人社部：基本養老保險１０﹒７２億人參保，參保率…
26/09/2025 11:02 《Ａ股焦點》比亞迪Ａ升近１％，新車上市兼部分車型限時降價１…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N