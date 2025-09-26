《中國要聞》松下電氣設備公司增資至６億元，增幅約７１％

《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查工商信息顯示，９月２５日，松下電氣設備（中國）有

限公司發生工商變更，註冊資本由３﹒５億人民幣增至６億人民幣，增幅約７１％。



該公司成立於２０１８年６月，法定代表人為ＮＡＫＡＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ（中山

正春），經營範圍包括數據處理和存儲支持服務、人工智能理論與算法軟件開發、人工智能基礎

軟件開發等，由松下電器（中國）有限公司全資持股。（ｗｎ）

