  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

26/09/2025 11:42

《中國要聞》松下電氣設備公司增資至６億元，增幅約７１％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查工商信息顯示，９月２５日，松下電氣設備（中國）有
限公司發生工商變更，註冊資本由３﹒５億人民幣增至６億人民幣，增幅約７１％。
　
　　該公司成立於２０１８年６月，法定代表人為ＮＡＫＡＹＡＭＡ　ＭＡＳＡＨＡＲＵ（中山
正春），經營範圍包括數據處理和存儲支持服務、人工智能理論與算法軟件開發、人工智能基礎
軟件開發等，由松下電器（中國）有限公司全資持股。（ｗｎ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰26/09/2025 11:50  《Ａ股焦點》百利天恒跌近１％，子公司同名不同劑型藥品差價７…

下一篇新聞︰26/09/2025 11:40  《中國要聞》人社部：外賣員等職業傷害保障試點擴至１７省，涵…

其他
More

26/09/2025 11:40  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１８％，遊戲股回吐醫藥股走軟

26/09/2025 11:29  《神州基金》橫琴粵澳深度合作區產城融合發展基金成立，出資額…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處