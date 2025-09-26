  • 會員
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

26/09/2025 08:45

【大國博弈】李強紐約會見美國友好團體，傳涉輝瑞金沙等美企高層

　　《經濟通通訊社２６日專訊》當地時間９月２５日，中國國務院總理李強在紐約同美國友好
團體座談時說，全球最大的兩個經濟體「可以成為、也應當成為夥伴和朋友」。
　
　　中方新聞稿顯示，李強對在場人士說：「著眼未來，中美兩國需要找到新時期正確相處之道
。」他還表示，正如中國國家主席習近平所講，寬廣的太平洋可以容納中美兩國和其他國家。經
貿關係是兩國關係的重要組成部分。中美兩國市場結構差異較大、產業結構互補性強，在國際產
業鏈中都佔據重要位置，雙方加強經貿合作互利共贏，惠及全球。
　
　　據《彭博》引述消息指，受邀與李強見面的包括基金公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）投
資研究所主席Ｔｈｏｍａｓ　Ｄｏｎｉｌｏｎ、城堡證券執行長趙鵬、藥廠輝瑞行政總裁布爾拉
（Ａｌｂｅｒｔ　Ｂｏｕｒｌａ）以及拉斯維加斯金沙集團董事長德斯坦（Ｒｏｂｅｒｔ　
Ｇｏｌｄｓｔｅｉｎ）等。
　
　　此外與會的還有Ｖｉｓａ行政總裁Ｒｙａｎ　ＭｃＩｎｅｒｎｅｙ、聯邦快遞ＣＥＯ　
Ｒａｊｅｓｈ　Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｍ和雅詩蘭黛負責人Ｓｔｅｐｈａｎｅ　ｄｅ　Ｌａ　
Ｆａｖｅｒｉｅ等。
　
　　《新華社》報道，李強周三（２４日）也曾會見微軟創辦人蓋茨（Ｂｉｌｌ　Ｇａｔｅｓ）
。（ｒｙ）

照顧者 情緒健康

