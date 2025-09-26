【大國博弈】李強紐約會見美國友好團體，傳涉輝瑞金沙等美企高層

《經濟通通訊社２６日專訊》當地時間９月２５日，中國國務院總理李強在紐約同美國友好

團體座談時說，全球最大的兩個經濟體「可以成為、也應當成為夥伴和朋友」。



中方新聞稿顯示，李強對在場人士說：「著眼未來，中美兩國需要找到新時期正確相處之道

。」他還表示，正如中國國家主席習近平所講，寬廣的太平洋可以容納中美兩國和其他國家。經

貿關係是兩國關係的重要組成部分。中美兩國市場結構差異較大、產業結構互補性強，在國際產

業鏈中都佔據重要位置，雙方加強經貿合作互利共贏，惠及全球。



據《彭博》引述消息指，受邀與李強見面的包括基金公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）投

資研究所主席Ｔｈｏｍａｓ Ｄｏｎｉｌｏｎ、城堡證券執行長趙鵬、藥廠輝瑞行政總裁布爾拉

（Ａｌｂｅｒｔ Ｂｏｕｒｌａ）以及拉斯維加斯金沙集團董事長德斯坦（Ｒｏｂｅｒｔ

Ｇｏｌｄｓｔｅｉｎ）等。



此外與會的還有Ｖｉｓａ行政總裁Ｒｙａｎ ＭｃＩｎｅｒｎｅｙ、聯邦快遞ＣＥＯ

Ｒａｊｅｓｈ Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｍ和雅詩蘭黛負責人Ｓｔｅｐｈａｎｅ ｄｅ Ｌａ

Ｆａｖｅｒｉｅ等。



《新華社》報道，李強周三（２４日）也曾會見微軟創辦人蓋茨（Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ）

。（ｒｙ）

