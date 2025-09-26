  • 會員
26/09/2025 10:37

【大國博弈】ＣＳＩＳ：美對華徵收港口費，未能撼動中國造船業…

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》引述戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）最新報告顯
示，儘管美國針對中國商船徵收港口服務費，以對抗中國的海事主導地位，但全球航運公司仍在
向中國造船企業訂購商船。
　
　　根據ＣＳＩＳ周三（２４日）發布的對標普全球數據的分析，以噸位計算，２０２５年１－
８月中國造船業拿到了全球５３％的造船訂單。ＣＳＩＳ中國實力項目研究員Ｂｒｉａｎ　
Ｈａｒｔ說，「航運公司基本上業務如常。到目前為止，這些政策看上去並沒有導致（訂單）從
中國大量轉向其他國家。」
　
　　２０２４年中國在全球船舶訂單中佔比已躍升至７３％，表明船東當時就搶先鎖定合同，以
防美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）宣布限制措施。
　
　　從今年１０月１４日開始，在中國建造、或由中國實體運營或擁有的船舶，在首次進入美國
港口時將需支付費用。分析師估計，一艘船舶如果裝載超過１萬個集裝箱，費用可能高達１００
萬美元，預計在２０２８年之前還會逐年增加。
　
　　這項針對中國船隻的港口費，是美國重振本土造船業、削弱中國海上實力所做努力的一部分
。但要趕上中國造船業這絕非易事。軍方和行業分析師稱，去年美國造船廠建造的商船還不到
１０艘，而中國則建造了超過１０００艘。（ｒｙ）

