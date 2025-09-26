《神州能源》前８月全國發電裝機容量３６﹒９億千瓦，同比增１…

《經濟通通訊社２６日專訊》國家能源局今日發布１－８月份全國電力工業統計數據。截至

８月底，全國累計發電裝機容量３６﹒９億千瓦，同比增長１８﹒０％。其中，太陽能發電裝機

容量１１﹒２億千瓦，同比增長４８﹒５％；風電裝機容量５﹒８億千瓦，同比增長２２﹒１％

。１－８月份，全國發電設備累計平均利用２１０５小時，比上年同期降低２２３小時。

（ｊｑ）

