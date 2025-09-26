《神州基金》橫琴粵澳深度合作區產城融合發展基金成立，出資額…

《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查工商信息顯示，近日，橫琴粵澳深度合作區產城融合發
展基金（有限合夥）成立，執行事務合夥人為中金資本運營有限公司，出資額４０﹒０１億人民
幣，經營範圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基
金由橫琴粵澳深度合作區財政局、中金資本運營有限公司共同出資。（ｊｑ）
【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票
26/09/2025 11:29
《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查工商信息顯示，近日，橫琴粵澳深度合作區產城融合發
展基金（有限合夥）成立，執行事務合夥人為中金資本運營有限公司，出資額４０﹒０１億人民
幣，經營範圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該基
金由橫琴粵澳深度合作區財政局、中金資本運營有限公司共同出資。（ｊｑ）
【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票
上一篇新聞︰26/09/2025 11:40 《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１８％，遊戲股回吐醫藥股走軟
26/09/2025 11:50 《Ａ股焦點》百利天恒跌近１％，子公司同名不同劑型藥品差價７…
26/09/2025 11:42 《中國要聞》松下電氣設備公司增資至６億元，增幅約７１％
26/09/2025 11:40 《中國要聞》人社部：外賣員等職業傷害保障試點擴至１７省，涵…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N