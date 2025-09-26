同程藝龍網回應３億收購海航新生支付：積極把握跨境商貿等機遇

《經濟通通訊社２６日專訊》據內媒報道，同程集團關聯公司藝龍網信息技術（北京）有限

公司以約３億元人民幣收購新生支付有限公司１００％股權。這意味著，同程集團間接取得支付

牌照，正式進軍支付領域。



對此，《中国基金報》引述藝龍網回應稱，本次收購完成後，該公司將直接受益於海南自貿

港發展機遇，進而以支付為紐帶，積極把握跨境商貿、文旅消費等領域的戰略機遇，並為持續推

動文旅消費場景的數字化升級提供助力。



新生支付成立於２００８年，註冊資本１億元人民幣，原屬海航集團旗下公司，是海南自貿

港唯一擁有全牌照的法人支付機構，也是跨境電商數字人民幣試點的重要參與單位。新生支付於

２０１１年獲人行頒發支付業務許可證，最初獲准開展業務類型為互聯網支付及預付卡發行與受

理，其後合併了浙江盛炬支付技術有限公司支付業務，因而增加了銀行卡收單（浙江省、江蘇省

、海南省、福建省、四川省）。



隨著行業新規對於支付業務類型的重新劃定，目前新生支付獲准開展包括儲值帳戶運營Ⅰ類

、儲值賬戶運營Ⅱ類（全國）、支付交易處理Ⅰ類（浙江省、江蘇省、海南省、福建省、四川省

），牌照有效期至２０２６年５月。（ｊｑ）

