  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

26/09/2025 15:15

同程藝龍網回應３億收購海航新生支付：積極把握跨境商貿等機遇

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據內媒報道，同程集團關聯公司藝龍網信息技術（北京）有限
公司以約３億元人民幣收購新生支付有限公司１００％股權。這意味著，同程集團間接取得支付
牌照，正式進軍支付領域。
　
　　對此，《中国基金報》引述藝龍網回應稱，本次收購完成後，該公司將直接受益於海南自貿
港發展機遇，進而以支付為紐帶，積極把握跨境商貿、文旅消費等領域的戰略機遇，並為持續推
動文旅消費場景的數字化升級提供助力。
　
　　新生支付成立於２００８年，註冊資本１億元人民幣，原屬海航集團旗下公司，是海南自貿
港唯一擁有全牌照的法人支付機構，也是跨境電商數字人民幣試點的重要參與單位。新生支付於
２０１１年獲人行頒發支付業務許可證，最初獲准開展業務類型為互聯網支付及預付卡發行與受
理，其後合併了浙江盛炬支付技術有限公司支付業務，因而增加了銀行卡收單（浙江省、江蘇省
、海南省、福建省、四川省）。
　
　　隨著行業新規對於支付業務類型的重新劃定，目前新生支付獲准開展包括儲值帳戶運營Ⅰ類
、儲值賬戶運營Ⅱ類（全國）、支付交易處理Ⅰ類（浙江省、江蘇省、海南省、福建省、四川省
），牌照有效期至２０２６年５月。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰26/09/2025 15:44  《中國要聞》沈竹林任國家發改委副主任，張寶峰接替王令浚任海…

下一篇新聞︰26/09/2025 15:08  《Ａ股行情》滬指收跌０﹒６５％兩市成交減一成，本周微升０﹒…

其他
More

26/09/2025 15:55  《中國要聞》發改委等六部門：加力支持優質數創企業上市融資，…

26/09/2025 15:46  【ＡＩ】硅基方舟機器人與阿里雲簽約，共同推動ＡＩ於實體場景…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處