《中國要聞》發改委等六部門：加力支持優質數創企業上市融資，…

《經濟通通訊社２６日專訊》國家發展改革委等６部門印發《關於加強數字經濟創新型企業

培育的若干措施》。其中提出，鼓勵地方加快建立公共數據授權運營機制和應用創新生態，促進

公共數據可持續供給及開發利用。在保障數據安全合規前提下，支持數創企業公平參與公共數據

資源開發利用，探索以成本共擔、收益共享等方式，保障數創企業開展公共數據資源開發利用創

新實踐早期用數需求。鼓勵有條件地區探索發放「數據券」、「算法券」，降低治數用數成本。



同時，鼓勵金融機構結合數創企業投融資需求，按照市場化原則提供金融服務。強化創投資

金引導，優化完善國有創業投資考核評價機制，探索將培育數字經濟瞪羚企業、獨角獸企業情況

納入考核機制。鼓勵地方完善經營主體信用評價服務體系，鼓勵有條件的金融機構構建符合數創

企業特點的信用評價模型，完善風險評價機制，優化金融產品和服務模式，切實加大數創企業金

融支持力度。在依法合規、風險可控前提下，規範銀行與投資機構的合作，為數創企業提供多元

化金融服務。促進銀企對接，向金融機構推薦優質數創企業項目。加大力度支持符合條件的優質

數創企業上市融資。（ｊｑ）

