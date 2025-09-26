《打擊貪腐》青島市人大常委會原副主任張錫君受賄超３億，一審…

《經濟通通訊社２６日專訊》青島市人大常委會原黨組副書記、副主任張錫君受賄一案，今

日在煙台市中級人民法院一審宣判。法院以受賄罪判處張錫君死刑，緩期二年執行，剝奪政治權

利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，

不得減刑、假釋；扣押在案的張錫君受賄所得財物及孳息依法沒收，上繳國庫，不足部分，繼續

追繳。



煙台市中級人民法院經審理查明：１９９９年下半年至２０２３年２月，張錫君利用擔任即

墨市委副書記、副市長，萊西市委副書記、副市長、市長、市委書記，青島市四方區委書記，青

島市人大常委會副主任、黨組副書記等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，直接或

通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、土地使用權取得、職務調

整等方面謀取利益，直接或通過他人非法收受、索取相關單位和個人財物，折合共計３﹒１７億

餘元人民幣，其中，１６７７萬餘元人民幣為未遂。



公開資料顯示，張錫君生於１９６３年１２月，長期在青島工作，歷任平度市委常委、南村

鎮黨委書記，即墨市委副書記、副市長，萊西市市長等職。２０２３年２月７日，張錫君被查，

同年８月１日被開除黨籍和公職。（ｊｑ）

