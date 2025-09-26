【反內捲】國資委召開國企經濟運行座談會，聚焦穩電價煤價、防…

《經濟通通訊社２６日專訊》據國務院國資委網站消息，國務院國資委主任張玉卓昨日

（２５日）主持召開部分國有企業經濟運行座談會，了解企業經濟運行情況、面臨的困難挑戰，

聚焦穩電價、穩煤價、防止「內捲式」惡性競爭等，聽取企業意見建議，進一步研究夯實企業高

質量發展基礎的政策舉措。中國華電、中國移動、中航集團、中國建築、中煤集團、保利集團等

６家中央企業負責人介紹了企業經濟運行情況。



張玉卓強調，要帶頭堅決抵制「內捲式」競爭，堅定走差異化發展和品牌競爭路線，強化行

業自律，引導行業健康、良性、可持續發展，構建競合並存、開放共享的產業生態。



要著力優化投資結構，聚焦產業鏈強基補短、基礎設施建設、能源資源保障等重點領域，做

好項目對接和要素支撐，聚焦數字化綠色化升級和本質安全提升，加快推進設備更新改造，持續

加強投向管控，動態優化投資布局，以高質量投資引領高價值增長。



要著力加強風險防範，進一步健全常態化風險監測預警機制，加強重點業務風險處置，堅決

守住風險防控底線。



同時，要保持戰略定力，堅定不移辦好自己的事，注重提升「五個價值」，更好助力穩就業

、穩企業、穩市場、穩預期。要著力抓好穩健經營，錨定「一增一穩四提升」目標不放鬆，優化

經營策略，注重向內挖潛，全力降本增效，提升經營效益。（ｊｑ）

