  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

26/09/2025 17:59

【反內捲】國資委召開國企經濟運行座談會，聚焦穩電價煤價、防…

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據國務院國資委網站消息，國務院國資委主任張玉卓昨日
（２５日）主持召開部分國有企業經濟運行座談會，了解企業經濟運行情況、面臨的困難挑戰，
聚焦穩電價、穩煤價、防止「內捲式」惡性競爭等，聽取企業意見建議，進一步研究夯實企業高
質量發展基礎的政策舉措。中國華電、中國移動、中航集團、中國建築、中煤集團、保利集團等
６家中央企業負責人介紹了企業經濟運行情況。
　
　　張玉卓強調，要帶頭堅決抵制「內捲式」競爭，堅定走差異化發展和品牌競爭路線，強化行
業自律，引導行業健康、良性、可持續發展，構建競合並存、開放共享的產業生態。
　
　　要著力優化投資結構，聚焦產業鏈強基補短、基礎設施建設、能源資源保障等重點領域，做
好項目對接和要素支撐，聚焦數字化綠色化升級和本質安全提升，加快推進設備更新改造，持續
加強投向管控，動態優化投資布局，以高質量投資引領高價值增長。
　
　　要著力加強風險防範，進一步健全常態化風險監測預警機制，加強重點業務風險處置，堅決
守住風險防控底線。
　
　　同時，要保持戰略定力，堅定不移辦好自己的事，注重提升「五個價值」，更好助力穩就業
、穩企業、穩市場、穩預期。要著力抓好穩健經營，錨定「一增一穩四提升」目標不放鬆，優化
經營策略，注重向內挖潛，全力降本增效，提升經營效益。（ｊｑ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰26/09/2025 18:08  《中國要聞》８月全國網約車訂單環比增０﹒２％，如祺出行訂單…

下一篇新聞︰26/09/2025 17:48  《中國要聞》商務部等四部門：明年起對純電動乘用車實施出口許…

其他
More

26/09/2025 17:42  《Ａ場新股》摩爾線程科創板ＩＰＯ獲上交所上市委會議通過

26/09/2025 17:39  中國智駕公司Ｍｏｍｅｎｔａ否認擬將ＩＰＯ地點從美國轉向香港

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處