《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒３５％，特朗普稱習近平批准Ｔｉｋ…

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普續推進收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務計劃，他周
四（２５日）在白宮簽署行政命令，宣布相關框架協議符合２０２４年要求字節跳動「不賣就禁
」的立法。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒３５％，報３８３９﹒８６點，深成指低開
０﹒３８％，創業板指低開０﹒４２％。
特朗普政府將新合資企業的潛在估值定為１４０億美元並概述了將採取的安全措施。雖然中
方尚未就是否已批准協議公開表態，但特朗普說，他已爭取到中國國家主席習近平對協議的認可
。「我和習主席進行了非常好的通話，」特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，「我們談了
ＴｉｋＴｏｋ和其他事情，但就ＴｉｋＴｏｋ而言他同意我們推進了。」
另外，特朗普在社群媒體上發文稱，從２０２５年１０月１日起，美國將對品牌或專利藥品
徵收１００％的關稅，除非相關公司在美國興建製藥廠。滬深醫藥股開盤應聲下跌。
而德國媒體報道稱，歐盟執委會擬在未來幾周內對中國鋼鐵及相關產品加徵２５％至５０％
的關稅。本月稍早時歐委會主席馮德萊恩曾表示，將提出一種新方法來限制鋼鐵進口，以保護國
內生產商。
人民銀行今日進行１６５８億元（人民幣．下同）７天期逆回購；同時，以固定數量、利率
招標、多重價位中標方式開展了６０００億元１４天期逆回購操作。公開市場今日有３５４３億
元７天逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放４１１５億元。（ｒｙ）
【你點睇？】超颱「樺加沙」襲港期間，柴灣有母子因觀浪墮海命危。你認為應否進一步立法禁惡劣天氣下所有岸邊觀浪行為？► 立即投票