《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒３５％，特朗普稱習近平批准Ｔｉｋ…

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普續推進收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務計劃，他周

四（２５日）在白宮簽署行政命令，宣布相關框架協議符合２０２４年要求字節跳動「不賣就禁

」的立法。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒３５％，報３８３９﹒８６點，深成指低開

０﹒３８％，創業板指低開０﹒４２％。



特朗普政府將新合資企業的潛在估值定為１４０億美元並概述了將採取的安全措施。雖然中

方尚未就是否已批准協議公開表態，但特朗普說，他已爭取到中國國家主席習近平對協議的認可

。「我和習主席進行了非常好的通話，」特朗普在白宮橢圓形辦公室對記者表示，「我們談了

ＴｉｋＴｏｋ和其他事情，但就ＴｉｋＴｏｋ而言他同意我們推進了。」



另外，特朗普在社群媒體上發文稱，從２０２５年１０月１日起，美國將對品牌或專利藥品

徵收１００％的關稅，除非相關公司在美國興建製藥廠。滬深醫藥股開盤應聲下跌。



而德國媒體報道稱，歐盟執委會擬在未來幾周內對中國鋼鐵及相關產品加徵２５％至５０％

的關稅。本月稍早時歐委會主席馮德萊恩曾表示，將提出一種新方法來限制鋼鐵進口，以保護國

內生產商。



人民銀行今日進行１６５８億元（人民幣．下同）７天期逆回購；同時，以固定數量、利率

招標、多重價位中標方式開展了６０００億元１４天期逆回購操作。公開市場今日有３５４３億

元７天逆回購到期，全口徑計，即今日淨投放４１１５億元。（ｒｙ）

