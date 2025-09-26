  • 會員
AH股新聞

26/09/2025 15:08

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒６５％兩市成交減一成，本周微升０﹒…

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬綜指今日收低０﹒６５％，報３８２８﹒１１點，深成指跌
１﹒７６％，創業板指更挫２﹒６％。成交縮量，滬深兩市全日交易額２﹒１５萬億元（人民幣
．下同），較上個交易日減近一成。分析稱，本周臨近國慶和中秋長假，短線資金或存在一定避
險需求，節前市場大概率延續震盪格局。
　
　　今日遊戲股跌足一日，收挫３﹒３％；ＡＩ手機ＰＣ概念也弱，思泉新材
（深：３０１４８９）、春秋電子（滬：６０３８９０）均挫逾６％。化纖、航空股則逆市收升
。華南某私募人士認為，市場目前沒有太多的方向，長假將至資金也比較謹慎，美國關稅消息對
風險偏好有一定程度的抑制。
　
　　特朗普２５日宣布新一輪懲罰性關稅，將矛頭指向廣泛的進口商品，他表示美國將對進口品
牌藥品徵收１００％的關稅，對重型卡車徵收２５％的進口關稅，對櫥櫃徵收５０％的關稅。Ａ
股醫藥醫療板塊早盤大跌，午後跌幅略為收窄，全日挫１﹒８７％。
　
　　回顧一周，焦點集中在中美溝通ＴｉｋＴｏｋ交易上。美國總統特朗普稱，他已爭取到中國
國家主席習近平對協議的認可。特朗普最新簽署行政令，宣布ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售計劃滿
足２０２４年立法要求。不過，分析認為這筆交易仍充滿不確定性，因為中國官方尚未就是否已
批准公開表態；交易的關鍵要素仍不清晰，包括買家財團的構成。滬指全周走勢反覆，窄幅波動
，本周微升０﹒２１％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５５０﹒０５　　－０﹒９５　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８２８﹒１１　　－０﹒６５　　　　９２７８﹒６５　　
　　深證成指　　１３２０９﹒００　－１﹒７６　　　１２１９０﹒２０　　
　　創業板指　　３１５１﹒５３　　－２﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１４５０﹒８２　　－１﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒４９　　－０﹒１８　　　　　１﹒４６　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５４﹒３２　　＋０﹒３２　　　　　０﹒９３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

