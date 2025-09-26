《Ａ股行情》滬指收跌０﹒６５％兩市成交減一成，本周微升０﹒…

《經濟通通訊社２６日專訊》滬綜指今日收低０﹒６５％，報３８２８﹒１１點，深成指跌

１﹒７６％，創業板指更挫２﹒６％。成交縮量，滬深兩市全日交易額２﹒１５萬億元（人民幣

．下同），較上個交易日減近一成。分析稱，本周臨近國慶和中秋長假，短線資金或存在一定避

險需求，節前市場大概率延續震盪格局。



今日遊戲股跌足一日，收挫３﹒３％；ＡＩ手機ＰＣ概念也弱，思泉新材

（深：３０１４８９）、春秋電子（滬：６０３８９０）均挫逾６％。化纖、航空股則逆市收升

。華南某私募人士認為，市場目前沒有太多的方向，長假將至資金也比較謹慎，美國關稅消息對

風險偏好有一定程度的抑制。



特朗普２５日宣布新一輪懲罰性關稅，將矛頭指向廣泛的進口商品，他表示美國將對進口品

牌藥品徵收１００％的關稅，對重型卡車徵收２５％的進口關稅，對櫥櫃徵收５０％的關稅。Ａ

股醫藥醫療板塊早盤大跌，午後跌幅略為收窄，全日挫１﹒８７％。



回顧一周，焦點集中在中美溝通ＴｉｋＴｏｋ交易上。美國總統特朗普稱，他已爭取到中國

國家主席習近平對協議的認可。特朗普最新簽署行政令，宣布ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售計劃滿

足２０２４年立法要求。不過，分析認為這筆交易仍充滿不確定性，因為中國官方尚未就是否已

批准公開表態；交易的關鍵要素仍不清晰，包括買家財團的構成。滬指全周走勢反覆，窄幅波動

，本周微升０﹒２１％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５５０﹒０５ －０﹒９５

上證指數 ３８２８﹒１１ －０﹒６５ ９２７８﹒６５

深證成指 １３２０９﹒００ －１﹒７６ １２１９０﹒２０

創業板指 ３１５１﹒５３ －２﹒６０

科創５０ １４５０﹒８２ －１﹒６１

Ｂ股指數 ２６０﹒４９ －０﹒１８ １﹒４６

深證Ｂ指 １３５４﹒３２ ＋０﹒３２ ０﹒９３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

