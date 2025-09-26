《中國要聞》人社部：基本養老保險１０﹒７２億人參保，參保率…

《經濟通通訊社２６日專訊》人力資源社會保障部部長王曉萍今日在國新辦記者會介紹「十

四五」時期就業和社會保障工作高質量發展成就。王曉萍表示，「十四五」期間，社會保障體系

日趨完善。目前，全國基本養老保險參保人數達到１０﹒７２億人，比「十三五」末增加

７３００多萬人，參保率從９１％提高到９５％以上。失業保險、工傷保險參保人數達到

２﹒４６億、３﹒０２億人，較「十三五」末分別增加２９００多萬、３４００多萬人。「十四

五」以來，三項社會保險基金收支總規模６９﹒２７萬億元，基金累計結餘９﹒８１萬億元，基

金支撐能力穩中有升，為民眾提供了更可靠更充分的社會保障。



＊基本養老保險基金年均投資收益率５﹒１５％＊



另外，人社部副部長李忠表示，基本養老保險基金實現穩健增值。「十四五」期間，持續擴

大委託規模，提升投資收益。目前，基本養老保險基金投資運營規模２﹒６萬億，比「十三五」

末翻了一番，基本養老保險基金自２０１６年底啟動投資運營以來，連續８年實現正收益，年均

投資收益率５﹒１５％，較好實現了保值增值目標。（ｓｌ）

