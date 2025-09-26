《中國要聞》人社部：外賣員等職業傷害保障試點擴至１７省，涵…

《經濟通通訊社２６日專訊》近年內地出現了外賣員、網約車司機等新就業形態人員，且這

部分人員規模不斷擴大，人社部副部長李忠在介紹「十四五」期間如何保障新就業形態人員權益

時表示，其中，自２０２２年起，人社部在北京、上海、江蘇、廣東、海南、重慶、四川７個省

份開展職業傷害保障試點，涵蓋出行、外賣、即時配送、同城貨運４個行業，曹操出行、美團、

餓了麼、達達、閃送、貨拉拉、快狗打車７家平台企業，取得了良好效果。



＊職業傷害保障試點地區超２０００萬人繳費參保＊



在制度設計上，人社部採取不同於傳統工傷保險的方式，不以是否具有勞動關係為參保前提

，重點抓住訂單這個「牛鼻子」，採取按日參保、按單計費等創新方式，較好地兜牢了這些群體

的權益保障底線。今年７月，人社部在總結７省試點經驗的基礎上，從擴容省份、新增企業、拓

寬行業三個維度分步驟漸進式推進職業傷害保障試點擴圍工作，試點範圍已擴大到１７個省份，

同時將滴滴出行、順豐同城、滴滴貨運、滿幫省省等規模較大的平台企業納入試點。目前，在試

點地區累計有超過２０００萬新就業形態人員繳費參保，在制度內實現了應保盡保。



＊三指引一指南保障新就業形態人員權益＊



李忠並指出，人社部印發了「三個指引」、「一個指南」，即新就業形態勞動者勞動合同和

書面協議訂立指引、新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益保障指引、新就業形態勞動者勞動規

則公示指引、新就業形態勞動者權益維護服務指南。這些指引指南、指導意見為新就業形態人員

權益保障提供了堅實的制度支撐。同時，人社部加強部門協同聯動，通過加大政策宣傳、推動協

商懇談等方式，指導和督促平台企業及其用工合作企業履行勞動保障責任。（ｓｌ）

