26/09/2025 16:48

《中國要聞》內地發布石化化工行業穩增長方案，促嚴控新增煉油…

　　《經濟通通訊社２６日專訊》工業和信息化部等七部門印發《石化化工行業穩增長工作方案
（２０２５－２０２６年）》，目標是２０２５－２０２６年，石化化工行業增加值年均增長
５％以上，經濟效益企穩回升，產業科技創新能力顯著增強等。
　
　　《工作方案》表示，當前，基礎有機原料市場競爭加劇、高端精細化學品供給不足，國內需
求增速放緩、外部不確定性增加，是制約石化化工行業發展質量和效益提升的主要矛盾。為促進
石化化工行業平穩運行和結構優化升級，因而制定《工作方案》。
　
　　《工作方案》其中提出，加強重大石化、現代煤化工項目規劃布局引導，嚴控新增煉油產能
，合理確定乙烯、對二甲苯新增產能規模和投放節奏，防範煤製甲醇行業產能過剩風險。
　
　　石化領域嚴格執行新建煉油項目產能減量置換要求，重點支持石化老舊裝置改造、新技術產
業化示範以及現有煉化企業「減油增化」項目；現代煤化工領域重點依託煤水資源相對豐富、環
境容量較好地區，適度布局煤製油氣、煤製化學品項目，開展煤化工與新能源耦合、先進材料、
技術裝備、工業操作系統等產業化應用示範，以及二氧化碳捕集、利用及封存工程示範。加快天
然氣提氦、海水提鉀等項目實施。
　
＊穩妥推進海外油氣等開發利用合資合作，積極開拓新興市場＊
　
　　另外，《工作方案》提出，積極應對國際貿易環境變化，持續落實好穩外貿政策措施，指導
和幫助企業應對國外不合理貿易限制措施。用好《區域全面經濟夥伴關係協定》等自貿協定，深
度參與高質量共建「一帶一路」，穩妥推進海外油氣、鉀等資源開發利用合資合作，積極開拓新
興市場，拓展石化化工產品出口渠道。強化外資項目服務保障，鼓勵外資企業在華設立研發中心
、合資企業，加強精細化工、綠色低碳、人工智能等領域交流合作。（ｓｌ）

