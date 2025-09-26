中國智駕公司Ｍｏｍｅｎｔａ否認擬將ＩＰＯ地點從美國轉向香港

《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國智能駕駛公司

Ｍｏｍｅｎｔａ正考慮將首次公開募股（ＩＰＯ）的地點從美國紐約轉向香港。



消息人士稱，Ｍｏｍｅｎｔａ近期已經通知一些投資者，可能會於２０２６年在香港上市。

消息人士又指，此次香港ＩＰＯ的細節，如上市時間表、發行規模和估值全都未確定；有關計劃

尚處於早期階段，後續隨時可能會有變化。



消息人士並透露，由豐田汽車和汽車零部件供應商博世等投資者支持的Ｍｏｍｅｎｔａ考慮

改變上市地點的同時，還即將完成ＩＰＯ前的最後一輪融資（ Ｐｒｅ－ＩＰＯ輪）。上述融資

的投資方包括平治和現代汽車等。



報道引述Ｍｏｍｅｎｔａ的回覆稱，關於ＩＰＯ計劃，公司尚未做出任何最終決定，包括上

市地點。該公司補充稱，「任何關於Ｍｏｍｅｎｔａ已通知投資者２０２６年在香港上市的確認

計劃的說法都是不真實的」，而且「也沒有宣布或確認任何Ｐｒｅ－ＩＰＯ融資輪及投資方」。



報道又指，香港交易所拒絕就個別公司置評。中國證監會沒有回應關於Ｍｏｍｅｎｔａ是否

改變上市地點的置評請求。平治也沒有回應置評請求。現代汽車則稱，Ｍｏｍｅｎｔａ在自動駕

駛技術領域實力雄厚，與其在中國開展合作具有充分的可行性，不過沒有進一步詳細說明。



Ｍｏｍｅｎｔａ是中國高級智駕領域的主要供應商之一，其技術類似於特斯拉的自動駕駛技

術，可提供城市ＮＯＡ（Ｎａｖｉｇａｔｅ ｏｎ Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ領航駕駛輔助）等功能

。該公司由前微軟研究院員工曹旭東於２０１６年在中國創立，公司積極開拓海外市場，並在德

國斯圖加特設立了歐洲總部。今年９月，Ｕｂｅｒ與Ｍｏｍｅｎｔａ宣布預計於２０２６年在德

國慕尼黑正式啟動Ｒｏｂｏｔａｘｉ的運營服務。



根據中國證監會官網顯示，Ｍｏｍｅｎｔａ去年６月拿到赴美發行上市的備案通知書，但這

一備案已在今年６月過期。（ｓｌ）







