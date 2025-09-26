中國中鐵（００３９０）中標１１重大工程，涉５０２億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，近期中

標１１項重大工程，工程中標價合計約５０２﹒２億元（人民幣．下同），約佔中國會計準則下

去年營業收入的４﹒３４％。



該集團指，其中鐵路工程佔９項，包括新建長沙至贛州高速鐵路江西段５個標段，施工總價

承包涉１７２﹒７億元、公路工程涉一項，為１０６國道改造工程勘察設計施工總承包，涉

１０﹒６８億元。（ｗｈ）

