中國中鐵（００３９０）中標１１重大工程，涉５０２億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，近期中
標１１項重大工程，工程中標價合計約５０２﹒２億元（人民幣．下同），約佔中國會計準則下
去年營業收入的４﹒３４％。
該集團指，其中鐵路工程佔９項，包括新建長沙至贛州高速鐵路江西段５個標段，施工總價
承包涉１７２﹒７億元、公路工程涉一項，為１０６國道改造工程勘察設計施工總承包，涉
１０﹒６８億元。（ｗｈ）
26/09/2025 07:53
