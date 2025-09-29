華電國際（０１０７１）非執董趙偉辭任，與董事會無意見分歧

《經濟通通訊社２９日專訊》華電國際（０１０７１）（滬：６０００２７）公布，趙偉已

提出辭任第十屆董事會非執行董事、戰略委員會委員職務，辭任將自辭職函提交董事會之日起生

效。辭任生效後，他不再擔任集團任何職務。



該集團指，趙偉因個人工作原因而提出辭任，他確認與董事會及集團並無意見分歧，亦無有

關辭任任何事宜須敦請股東及債權人垂注。（ｗｈ）

