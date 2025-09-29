《中國要聞》發改委就「十五五」召開座談會，籲民企把握投資機遇

《經濟通通訊社２９日專訊》國家發改委主任鄭柵潔主持召開民營企業座談會，就「十五五

」時期擴大有效投資聽取企業意見建議。座談會上，企業負責人結合自身發展情況，深入分析所

在行業領域的投資現狀、投資潛力，並對「十五五」時期進一步擴大有效投資提出了具體政策建

議。



鄭柵潔表示，民間投資是反映經濟活躍程度的重要風向標，對穩就業穩經濟具有重要作用。

中國工業門類齊全、產業體系配套完整，經濟發展基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好

的支撐條件和基本趨勢沒有變。希望企業保持發展定力、堅定發展信心，把握投資機遇、深挖投

資潛力，為企業未來發展打牢基礎，為促進民間投資高質量發展多作貢獻。



他並稱，對企業提出的意見建議，將在「十五五」規劃編制工作中認真研究吸納。發改委將

在擴大准入、打通堵點、強化保障等方面實施一批務實舉措，加強產業、投資、財政、金融政策

協同，進一步激發民間投資活力，促進民間投資發展。同時，堅持政企常態化溝通交流，認真傾

聽企業意見和訴求，充分發揮統籌協調作用，切實幫助解決企業實際困難，促進民營經濟健康發

展、高質量發展。



參會企業談到，近年來國家不斷優化營商環境，大力支持民營企業投資興業，幫助民營企業

贏得更多發展機會、獲得更強發展動力。建議國家在編制「十五五」規劃時，進一步突出企業創

新主體地位、優化科技創新平台建設布局、完善投融資機制、加強知識產權保護等，支持企業搶

抓人工智能創新發展應用等機遇，不斷拓展民營企業投資空間、釋放投資潛力。同時，參會企業

表示將積極參與國家重大項目建設，圍繞新技術、新產業、新業態、新模式擴大有效投資，更好

助力經濟社會高質量發展。（ｅｗ）

