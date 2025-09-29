  • 會員
29/09/2025 09:09

《中國要聞》內地明年起對純電動乘用車實施出口許可證管理

　　《經濟通通訊社２９日專訊》電動汽車出口將被規範。商務部、工信部、海關總署和市場監
管總局日前發布公告，要求自２０２６年１月起，對純電動乘用車實施出口許可證管理。依照新
規，未獲授權的獨立貿易商以「平行出口」方式出口電動乘用車，將遭受到限制。
　
　　納入出口許可證管理，意味著企業須向主管部門申領許可證，否則將無法出口。此前，燃油
車大類，以及歸入新能源汽車大類的插混和增程產品，均已實施出口許可證管理。
　
　　根據９月２６日的最新公告，將對應海關商品編號為８７０３８０１０９０的純電動乘用車
納入管理範圍。申報出口資質的企業條件、管理方式、申報程序、許可證申領與發放等細則，均
依照此前《關於進一步規範汽車和摩托車產品出口秩序的通知》執行。
　
　　主管部門並２０２５年細化了海關商品編號規則，將具有ＶＩＮ碼的電動乘用車歸為
８７０３８０１０９０編號，將低速電動車歸為８７０３８０９０９０編號。中國機電商會汽車
國際化專業委員會秘書長孫曉紅表示，此前，電動乘用車一直沒有納入許可證管理範圍，是由於
其對應的海關商品編號中還包含低速電動車。低速電動車俗稱「老頭樂」，不具有車輛識別代碼
（ＶＩＮ碼）。ＶＩＮ碼根據國家車輛管理標準確定，包含生產廠家、年代、車型及組裝地點等
多項關鍵信息，相當於每輛汽車的「身份證號」。「區分開之後，含有ＶＩＮ碼的電動乘用車，
就能夠進行許可證管理了。」（ｅｗ）

