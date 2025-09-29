  • 會員
AH股新聞

29/09/2025 15:23

《中國要聞》發改委：外部環境仍複雜嚴峻，適時加力實施宏觀政策

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家發改委新聞發言人李超在例行發布會上表示，從全局全貌
看，盡管面臨外部壓力，但在宏觀政策持續發力等因素帶動下，中國經濟運行總體平穩，高質量
發展扎實推進。從供給側看，生產平穩增長，製造業、服務業的重點領域增勢良好。「我們也關
注到，當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，外部環境仍然複雜嚴峻，經濟回升向好的基礎仍需
進一步鞏固。下一步，國家發改委將持續發力、適時加力實施宏觀政策。同時，將持續加強經濟
監測預測預警，做好政策預研儲備，根據形勢變化及時推出。隨著各項政策效應充分釋放，有信
心繼續保持經濟平穩健康發展，有信心實現全年目標任務。
　
　　８月份，規模以上裝備製造業、高技術製造業增加值同比分別增長８﹒１％、９﹒３％，比
工業增加值整體增速快２﹒９個、４﹒１個百分點，集成電路、航空航天設備、工業機器人、民
用無人機、新能源汽車等領域保持快速增長。服務業生產指數同比增長５﹒６％，住宿餐飲業生
產指數增速比上月加快，信息傳輸軟件和信息技術服務等現代服務業增勢良好。
　
　　消費方面，以舊換新相關商品零售額繼續保持較快增長，前８個月全國乘用車新能源市場零
售量同比增長超過２０％；服務消費潛力不斷釋放，前８個月服務零售額增長５﹒１％。投資方
面，前８個月製造業投資增長５﹒１％，信息服務業，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦
公設備製造業投資同比分別增長３４﹒１％、２８﹒０％、１２﹒６％，有力支撐產業升級發展
。外貿方面，８月份貨物進出口總額同比增長３﹒５％，出口和進口連續三個月實現雙增長，對
共建「一帶一路」國家出口增長１２﹒８％，貿易多元化成效持續顯現。（ｅｗ）

