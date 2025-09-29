深高速（００５４８）：８月梅觀高速路費收入總計１３４４﹒６…

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，集團２０２５年８月的路費收入，梅觀高速路費收入總計１３４４﹒６萬元（人民幣．下同）
，日均４３﹒４萬元；外環項目路費收入總計為１﹒１４億元，日均３６６﹒９萬元。（ｂｎ）
29/09/2025 18:06
