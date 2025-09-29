《神州數據》２０２５年１－８月及２０２４年主要數據一覽：
同比變動（％） 金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國內生產總值 ２０２５年第二季 ＋５﹒２ ３４１７７８
２０２５年第一季 ＋５﹒４ ３１８７５８
２０２４年全年 ＋５﹒０ １３４９０８４
２０２４年第四季 ＋５﹒４ ３７３７２６
２０２４年第三季 ＋４﹒６ ３４１７５８
２０２４年第二季 ＋４﹒７ ３２８８３８
２０２４年第一季 ＋５﹒３ ３０４７６２
統計局覆核數值：
２０２３年全年 ＋５﹒４ １２９４２７２
２０２２年全年 ＋３﹒０ １２３４０２９
居民消費價格指數 ２０２５年８月 －０﹒４
（ＣＰＩ） １－８月 －０﹒１
工業生產者出廠價格 ２０２５年８月 －２﹒９
（ＰＰＩ） １－８月 －２﹒９
社會消費品零售總額 ８月 ＋３﹒４ ３９６６８
城鎮固定資產投資 １－８月 ＋０﹒５ ３２６１１１
工業增加值 ８月 ＋５﹒２
貨幣供應 Ｍ２ ２０２５年８月底 ＋８﹒８
人民幣新增貸款 ２０２５年８月 ５９００
１－８月 １３４６０
外匯儲備 ２０２５年８月底 ３３２２２億美元
出口 ２０２５年８月 ＋４﹒４ ３２１８﹒１億美元
進口 ２０２５年８月 ＋１﹒３ ２１９４﹒８億美元
外貿 ２０２５年首８月 順差 ７８５３﹒４億美元
ＦＤＩ １－７月 －１３﹒４ ４６７３﹒４
製造業採購經理指數 ２０２５年８月 ４９﹒４ 按月升０﹒１個百分點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
