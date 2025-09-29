  • 會員
AH股新聞

29/09/2025 08:11

《神州頭條》財經報章頭版摘要：２０２４年地方養老基金投資收…

　　《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平強調堅持黨校姓黨牢記黨校初心
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對黨校（行政學院）工作作出重要指示指
出，黨的十八大以來，各級黨校（行政學院）深入貫徹落實黨中央決策部署，認真履職盡責，不
斷提高教學科研質量，各項工作取得新進展新成效。
　
２０２４年地方養老基金投資收益率５﹒５２％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國社會保障基金理事會９月２９日發布的２０２４年基本養老保險基金受托運營年度報告顯示
，地方養老基金２０２４年投資收益額１０５６﹒８８億元，投資收益率５﹒５２％。社保基金
會相關負責人表示，社保基金會堅持並持續豐富「長期投資、價值投資、責任投資」理念，審慎
穩健開展投資運營管理，忠實履行好基金安全和保值增值主體責任。
　
證券公司２０２５年分類評價結果公布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證監會近日向證券公司通報了２０２５年分類評價結果。全行業參評公司共１０７家（母子公司
合並評價），其中評價結果為Ａ類的公司５３家，Ｂ類公司４３家，Ｃ類公司１１家。Ａ類公司
中，ＡＡ級公司１４家。近年來，證券公司各類別的數量總體保持穩定，Ａ、Ｂ、Ｃ類公司數量
佔比分別約為５０％、４０％、１０％，ＡＡ級公司在Ａ類公司中佔比約為２５％。
　
　
《上海證券報》
　
習近平同古巴國家主席迪亞斯－卡內爾就中古建交６５周年互致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席習近平同古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯－卡內爾互致賀電
，慶祝兩國建交６５周年。習近平指出，６５年前，古巴在西半球國家中率先同新中國建交，開
啟了中古關係新篇章。６５年來，中古關係持續深入發展，成為社會主義國家團結合作、發展中
國家真誠互助的典範。
　
有色金屬行業穩增長工作方案發布，新一輪找礦突破戰略行動將實施
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工業和信息化部、自然資源部、商務部等８部門聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案
（２０２５－２０２６年）》。直指行業資源保障不足、高端供給欠缺、有效需求待挖等核心痛
點，從優供給、增儲量、促應用等維度推出１０項舉措。方案提出，２０２５年至２０２６年，
有色金屬行業增加值年均增長５％左右，經濟效益保持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長
１﹒５％左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進展，再生金屬產量突破２０００萬噸，高
端產品供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水平持續提升。
　
金融資源配置向「實」發力，築牢經濟發展的資金「壓艙石」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
科技型中小企業貸款、普惠小微貸款、綠色貸款年均增速超２０％；銀行業保險業通過信貸、債
券、股權等多種方式，為實體經濟提供新增資金１７０萬億元……「十四五」時期，金融系統一
方面築牢「壓艙石」，強化對重點領域的信貸支持，另一方面當好「助推器」，力促產業結構轉
型升級。
　
　
《證券時報》
　
習近平對黨校（行政學院）工作作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對黨校（行政學院）工作作出重要指示指
出，黨的十八大以來，各級黨校（行政學院）深入貫徹落實黨中央決策部署，認真履職盡責，不
斷提高教學科研質量，各項工作取得新進展新成效。
　
做優增量盤活存量，有色金屬行業穩增長方案發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部等八部門近日聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》，統
籌做優增量和盤活存量，推動新舊發展動能接續轉換，因地制宜發展新質生產力，進一步提升產
業鏈供應鏈韌性和安全水平，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。
　
證券公司２０２５年分類評價結果出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證監會近日向證券公司通報了２０２５年分類評價結果。目前，全行業參評公司共１０７家（母
子公司合並評價），評價結果為Ａ類公司５３家，Ｂ類公司４３家，Ｃ類公司１１家。Ａ類公司
中，ＡＡ級公司１４家。據接近監管層的相關人士介紹，本年度的證券公司分類評價以今年８月
修訂後的《證券公司分類評價規定》為依據，平穩落實了各項新規定和新指標。（ｅｗ）

