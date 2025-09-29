《神州經脈》四中全會１０月２０日至２３日召開，新型政策金融…

《神州經脈》中國８月工業企業利潤同比由負轉正，且增幅超過２０％，創近兩年最高水平

。明日９月官方製造業ＰＭＩ數據出爐，市場機構料小幅升至４９﹒７，但連續六個月處於收縮

區間。滬綜指今日反彈收升０﹒９％，報３８６２﹒５３點，深成指漲２﹒０５％，創業板彈

２﹒７４％。國慶中秋長假前夕，滬深兩市全天成交２﹒１６萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日增加１４６億元或０﹒７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２０４，較上個交易日４時３０分收盤

價升１４１點子，止三連跌，創９月２３日以來近一周新高，全日在７﹒１１６６至

７﹒１２７３之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０８９，較上個交易日升６３點子

，止三連跌，較市場預測偏強約１７０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題

。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議

於１０月２０日至２３日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社

會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議

討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。



２﹒ 國家統計局公布，８月份，規模以上工業企業利潤同比由上月下降１﹒５％轉為增長

２０﹒４％，創２０２３年１２月以來最高增速。首８月，工業企業利潤由１－７月同比下降

１﹒７％轉為增長０﹒９％，扭轉了自今年５月份以來企業累計利潤持續下降態勢，工業企業利

潤明顯改善。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指出，１至８月，在宏觀政策發力顯

效、全國統一大市場縱深推進，疊加去年同期低基數等多重因素作用下，規模以上工業企業利潤

實現增長。



３﹒ 國家發改委新聞發言人李超表示，新型政策性金融工具規模共５０００億元，全部用於補

充項目資本金。正在會同有關方面，抓緊將新型政策性金融工具資金投放到具體項目，後續將督

促各地方推動項目加快開工建設，盡快形成更多實物工作量，推動擴大有效投資。李超又指，當

前經濟運行依然面臨不少風險挑戰，外部環境仍然複雜嚴峻，經濟回升向好的基礎仍需進一步鞏

固。



４﹒ 國務院總理李強今日上午在北京人民大會堂會見朝鮮外相崔善姬。李強表示，中方願同朝

方密切各層級交流互動，加深相互了解和友誼，開展各領域務實合作，攜手促進共同發展。崔善

姬表示，朝方完全支持習近平總書記提出的構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，將繼續在

台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場。



５﹒ 天眼查ＡＰＰ顯示，萬達集團及其創辦人王健林被法院下達限制高消費令。該措施源自於

一起標的１﹒８６億元的強制執行案件，此前大連萬達集團及旗下萬達地產集團有限公司已因該

案被列入被執行人名單。不過，王健林「限高」措施已取消，中國執行信息公開網已經沒有萬達

集團董事長王健林「限高」信息。陷入財困的萬達集團近年一直大力出售資產，即使今年以來已

陸續出售７座萬達廣場，仍未成功脫離債務困境。



６﹒ 京東今日在微信公眾號宣布，今年京東「雙１１」將自１０月９日晚上８時全面開啟，「

官方直降，低至１折」。據《新浪科技》報道，今年各大電商平台的「雙１１」啟動時間均有所

提前，其中京東選擇在「十一黃金周」結束後的第一天啟動。報道引述京東內部人士稱，這個時

間節奏主要是為消費者提供更加充裕的時間選購商品、享受優惠，而且現貨開賣無需等待。促銷

上，京東今年更為簡化，主打「官方直降，低至１折」，即消費者購買單件商品，即享價格立減

優惠。



７﹒ 中國家用電器協會今日發布關於加強家電行業自律與公平競爭的倡議，堅持公平競爭、相

互尊重、協同共享、高質量發展的原則，共同營造公平競爭的市場環境，促進家電行業健康發展

；全面加強售前諮詢、售中安裝、售後維修服務水平，向廣大消費者提供優質服務。同時，堅決

反對各類不正當競爭行為。嚴守競爭底線，杜絕無序低價競爭，堅決不搞低於成本價傾銷；反對

一切假冒偽劣行為，反對借「傍名牌」謀利；嚴禁無償和過度加班，保障員工合法權益。



８﹒ 全球最大ＡＩ開源社區Ｈｕｇｇｉｎｇ Ｆａｃｅ公布了新一期模型榜單，阿里通義７款

模型入選全球前十開源模型榜單，其中剛剛開源的全模態大模型Ｑｗｅｎ３－Ｏｍｎｉ登頂。據

了解，Ｑｗｅｎ３－Ｏｍｎｉ是阿里最新開源的全模態大模型，音視頻能力狂攬３２項開源最佳

性能ＳＯＴＡ，可處理文本、圖片、語音和視頻四種不同類型的數據，像人類一樣會「聽、說、

寫」。截至目前，阿里通義共開源３００多個模型，涵蓋全模態、全尺寸，全球下載量突破６億

次，衍生模型超１７萬個，位居全球第一。（ｊｑ）

