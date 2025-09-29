《鍾之日記》恒指止跌反彈，券商集體衝高

《鍾之日記》９月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股今日期結日高開高走，今早高開近２００點，科技股普遍上揚，濠賭股炒上，大市越升

越有，午後更漲逾５００點。恒生指數全日收報２６６２２，升４９４點或１﹒９％，連跌兩個

交易日後反彈，主板成交近３０９１億元。



＊滬指收升０﹒９％，市場觀望９月ＰＭＩ數據＊



中國８月工業企業利潤同比由負轉正，且增幅超過２０％，創近兩年最高水平。明日９月官

方製造業ＰＭＩ數據出爐，市場機構料小幅升至４９﹒７，但連續六個月處於收縮區間。滬綜指

今日反彈收升０﹒９％，報３８６２﹒５３點，深成指漲２﹒０５％，創業板彈２﹒７４％。國

慶中秋長假前夕，滬深兩市全天成交２﹒１６萬億元人民幣，較上個交易日微增０﹒７％。



券商股集體爆發，板塊收高４﹒７５％。人行建議加強貨幣政策調控，要用好證券、基金、

保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定。有色金

屬板塊全天走高，工信部等八部門日前下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定了２０２５－

２０２６年有色金屬行業增加值年均增長５％左右，１０種有色金屬產量年均增長１﹒５％左右

的目標。下跌方面，教育股全天走弱，豬肉、煤炭及種植等跌幅居前。



＊中資券商集體衝高，人行強調落實貨幣寬鬆＊



中資券商板塊今日表現強勁，午後多隻Ａ股券商股漲停，帶動港股中資券商同步走強。

ＨＴＳＣ（０６８８６）、廣發証券（０１７７６）全日揚超１２％，中信証券（０６０３０）

升１１﹒８％，中國銀河（０６８８１） 升近１０％，中金公司（０３９０８）升逾９％。



人民銀行貨幣政策委員會近日召開第三季度例會提出，落實適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周

期調節，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同。同時，人行建議加

強貨幣政策調控，用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，探索常態化的制

度安排，維護資本市場穩定。



滙豐研究發表報告唱好Ａ股，指明年滬綜指、滬深３００指數及深成指目標分別為４５００

點、５４００點及１６０００點，潛在上升空間１７％至２０％。華西證券研報稱，看好中國證

券行業服務資本市場投融資的中介功能，以及居民權益類資產配置比例提升的方向；在活躍資本

市場的背景下，看好四季度資本市場以及券商板塊表現。



＊小米吐２％，郭明錤料新機出貨量大減２０％＊



小米（０１８１０）近日推出全新小米１７系列手機，揚言「加量不加價」，續航幾乎為

ｉＰｈｏｎｅ的兩倍。小米創始人兼董事長雷軍較早前在微博發文指，小米１７ Ｐｒｏ

Ｍａｘ在小米１７系列中銷量佔比超過５０％，表現搶眼，單款機型銷售額和銷量均創下今年國

產手機全價位段首銷紀錄。雷軍並稱，很多門店小米１７ Ｐｒｏ Ｍａｘ已經缺貨。



不過，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析員郭明錤表示，最新的產業調查顯示，小

米１７系列總出貨量將顯著下降２０％（原先目標為約１０００萬部）。如果未來沒有更積極的

價格策略或市場營銷活動，小米１７系列總出貨量可能會低於１５系列的約８００萬部。



郭明錤指出，小米１７系列銷量下調主要由於標準版的需求低於預期。原先預估標準版需求

最強勁，可佔１７系列總銷量的５０％至５５％，但實際開賣後僅佔約１５％至２０％。雖

Ｐｒｏ Ｍａｘ與Ｐｒｏ有增加訂單，但仍無法抵消１７標準版砍單，故整體出貨預估下修約

２０％。



他續稱，小米１７標準版表現不佳的一個關鍵原因是蘋果ｉＰｈｏｎｅ １７標準版在中國

市場的銷量強於預期。從競爭角度看，小米在明年的中國高階市場挑戰有兩個，一是

ｉＰｈｏｎｅ在中國最壞時期已過，小米需面對來自明年新款ｉＰｈｏｎｅ的競爭壓力；二是華

為的高階機型需求因純血鴻蒙相容性而低於預期，料此問題將在明年改善，或官方提供更普遍的

刷機服務。



郭明錤表示，如果小米１７系列在十一長假的銷售狀況沒有進一步改善，為提振高階機型的

總出貨量，降低特定機型售價是一個可能的做法。展望明年，小米１８系列之競爭策略與端側

ＡＩ布局為高階機型能否恢復增長的關鍵。



小米股價吐２％，收報５３﹒５５元，連挫兩日累計跌幅共１０％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

