大國博弈
AH股新聞

29/09/2025 10:32

《Ａ股焦點》眾鑫股份跌逾１％，遭美徵高額「雙反」稅，將大力…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》眾鑫股份（滬：６０３０９１）昨日（２８日）公告，近日，
美國商務部對來自中國和越南的「熱成型模壓纖維製品」作出了反傾銷終裁。眾鑫股份為強制應
訴企業，稅率為２８３﹒８９％，中國其他生產商╱出口商的稅率為４９﹒０８％－
４７７﹒９７％。同時，美國商務部對來自中國和越南的「熱成型模壓纖維製品」作出了反補貼
終裁。眾鑫股份為強制應訴企業，稅率為９７﹒８２％，中國其他生產商╱出口商的稅率為
７﹒５６％－３１９﹒９２％。
　
　　眾鑫股份低開低走，現跌１﹒４２％，報７５﹒０１元人民幣。
　
　　眾鑫股份稱，美國商務部對原產自中國、越南熱成型模塑纖維產品反傾銷、反補貼調查作出
終裁結果阻斷了該行業從中國出口產品到美國，美國市場的客戶將被迫尋找中國以外的供應源，
致全球供應鏈格局重組。該行業在國內的產能將出現富餘，在非美市場上的競爭會明顯加劇，對
中國紙漿模塑生產企業造成較大衝擊。公司將加大對非美市場的拓展及銷售，將積極篩選高潛力
目標市場，搭建多元化銷售渠道，推進產品在多領域多用途的應用；將堅定全球布局的戰略。
（ｊｑ）

