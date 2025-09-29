  • 會員
AH股新聞

29/09/2025 14:06

《Ａ股焦點》外資投行紛看好Ａ股，證券板塊走強，華泰Ａ等多股…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深券商股盤中持續走強，國盛金控（深：００２６７０）漲
停，廣發證券（深：０００７７６）和華泰證券（滬：６０１６８８）觸及漲停、現漲逾９％，
東方證券（滬：６００９５８）、東吳證券（滬：６０１５５５）、中信證券
（滬：６００３００）、東方財富（深：３０００５９）等股紛紛衝高。
　
　　消息面上，人行會議指出，要落實落細適度寬鬆的貨幣政策，引導金融機構加大貨幣信貸投
放力度，用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款。
　
　　據彭博匯編數據，截至９月１９日當周，追蹤中國香港和中國內地股票和債券的產品資金流
入規模最大。摩根士丹利表示，截至８月底，外國多頭基金的資金流入規模已達１０億美元，去
年則流出１７０億美元。大摩策略師Ｌａｕｒａ　Ｗａｎｇ表示，她最近赴美路演期間，超過
９０％的客戶明確表示願意增加對中國的敞口，是自２０２１年初市場觸及高點以來興趣最高的
一次。
　
　　滙豐環球研究發布報告稱，明年內地Ａ股市場滬綜指、滬深３００指數及深成指目標分別為
４５００點、５４００點及１６０００點，潛在上升空間１７％至２０％。
　
　　景順投資解決方案團隊的多資產投資組合經理Ｃｈａｎｇ　Ｈｗａｎ　Ｓｕｎｇ表示，看好
中國股票，儘管近期上漲，但估值仍然具有吸引力。（ｗｎ）

