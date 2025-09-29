  • 會員
AH股新聞

29/09/2025 09:02

《中國房產》上海新規：陽台「半計容」取消８平米限制、計入封…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》為推動新建和存量住宅的品質提升，上海於９月２８日，發布
《關於進一步促進本市住宅品質提升的規劃資源若干意見》，從加強城市設計、提升環境品質、
完善住宅建築功能、實施城市更新、提升服務和治理水平等角度入手，推出１７項具體措施。
　
　　此次新規提出，同時符合以下條件的陽台（含封閉陽台），面積按其水平投影面積的１╱２
計入容積率：每戶陽台水平投影總面積不大於該戶型建築面積的１０％，且不大於１６平方米（
含１６平方米），戶型建築面積小於８０平方米的，可以設置總面積不大於８平方米的陽台；每
個陽台的設計進深（取陽台圍護結構外圍至外牆面的最大垂直距離）不超過１﹒８米（含１﹒８
米）。以前，陽台按５０％計入容積率的條件是，面積不超過８平方米，進深不大於１﹒８米。
　
　　依照新規，如果是一套１４０平方米的戶型，陽台最大８平方米，實際計容４平方米，市民
免費享受多出的４平方米。新規是按照「比例＋閾值」雙控，即不超過戶型的１０％，且不超過
１６平方米，進深不超過１﹒８米，按照一半計容。那麼此時，１４０平方米的戶型，陽台最高
可設計為１４平方米，實際計容７平方米，市民免費享受另外７平方米，比以前多了３個平方米

　　
　　據內地傳媒報道，業界認為，新規為上海高品質住宅建設提供了明確標準，其最大亮點是調
整了陽台設計有關規範，最大程度回應市場對寬敞陽台的需求。新規自本月２６日起施行，主要
適用於上海農村自建房外的住宅項目。保障性租賃住房、舊住房成套改造或拆除重建項目另有規
定按相關規定執行。（ｗｎ）

