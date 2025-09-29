  • 會員
29/09/2025 09:03

《神州基金》去年地方養老基金投資收益率５﹒５２％，實現保值…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全國社會保障基金理事會２９日發布的基本養老保險基金受托
運營年度報告顯示，地方養老基金２０２４年投資收益率達５﹒５２％，實現基金保值增值。
　
　　據報告數據，２０２４年末，養老基金資產總額２８３９６﹒５２億元（人民幣．下同），
權益總額２３３５０﹒０３億元，其中，直接投資５８２６﹒４２億元，佔基金權益總額的
２４﹒９５％；委託投資１７５２３﹒６１億元，佔基金權益總額的７５﹒０５％。地方養老基
金資產總額２８２４７﹒９６億元，權益總額２３２３３﹒０２億元；風險基金資產總額
１５０﹒８１億元，權益總額１１７﹒０１億元。
　
　　投資業績方面，地方養老基金２０２４年投資收益額１０５６﹒８８億元，投資收益率
５﹒５２％，其中，已實現收益額６６２﹒７９億元（已實現收益率３﹒５０％），交易性資產
公允價值變動額３９４﹒０９億元。自２０１６年１２月受托運營以來，地方養老基金累計投資
收益額４１２３﹒５９億元，年均投資收益率５﹒０６％。
　
　　據介紹，社保基金會根據《中華人民共和國社會保險法》《基本養老保險基金投資管理辦法
》以及國務院、人力資源社會保障部與財政部的相關批准文件對養老基金進行受托運營。風險基
金自２０２３年正式開展投資運營，２０２４年風險基金收益額３﹒３２億元，收益率
３﹒４６％，累計收益額４﹒８０億元，年均收益率２﹒９３％。（ｗｎ）
　
　

