AH股新聞

29/09/2025 14:55

上汽通用首款自主定義新能源車上市，和Ｍｏｍｅｎｔａ合作輔助…

　　《經濟通通訊社２９日專訊》９月２８日晚，上汽通用別克宣布，其高端新能源子品牌「至
境」的首款旗艦轎車至境Ｌ７正式上市，共推出５款車型，售價１６﹒９９萬元人民幣起。上汽
通用方面希望此舉拓展品牌在新能源領域的產品線，對接市場高端電動車的需求。
　
　　至境Ｌ７搭載「逍遙」超級融合架構和「真龍」增程系統，覆蓋多數通勤場景。新車配備了
上汽集團合作夥伴Ｍｏｍｅｎｔａ提供的「逍遙智行」輔助駕駛系統，支持城市領航輔助駕駛和
全類型泊車功能。
　
　　據《上海證券報》報道，上汽通用汽車副總經理王晨東表示，至境Ｌ７是第一款由上汽通用
自主定義的車型，未來不僅是至境和別克品牌，凱迪拉克品牌更多車型定義也將由上汽通用合資
公司完成。
　
　　作為上汽集團（滬：６００１０４）重要合資車企，上汽通用１９９７年成立，３０年合資
協議將在２０２７年６月正式到期。近日有消息稱，上汽集團與通用汽車正就合資協議的續簽進
行初步談判，這被認為和上汽通用汽車中國市場業務好轉有關。《上海證券報》引用上汽通用有
關人士說法稱，通用汽車方面希望維持合資現狀。（ｗｎ）

