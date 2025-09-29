《中國要聞》工信部向中國移動頒發衛星移動通信業務經營許可

《經濟通通訊社２９日專訊》據工信部微信公眾號消息，按照《關於優化業務准入促進衛星
通信產業發展的指導意見》有關部署，近日，工業和信息化部向中國移動通信集團有限公司頒發
衛星移動通信業務經營許可。
目前，中國電信、中國移動、中國聯通三大電信企業均獲得衛星移動通信業務經營資質，可
依法開展手機直連衛星等業務，深化應急通信、海事通信、偏遠地區通信等場景應用，豐富通信
服務與產品供給。（ｗｎ）
