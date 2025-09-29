【內房困局】王健林被限制高消費措施已取消

《經濟通通訊社２９日專訊》天眼查ＡＰＰ顯示，萬達集團及其創辦人王健林被法院下達限

制高消費令。該措施源自於一起標的１﹒８６億元（人民幣．下同）的強制執行案件，此前大連

萬達集團及旗下萬達地產集團有限公司已因該案被列入被執行人名單。不過，最新報道指，王健

林「限高」措施已取消，中國執行信息公開網已經沒有萬達集團董事長王健林「限高」信息。同

時，另據企查查信息，並未顯示王健林「限高」風險。



對於王健林被限制高消費，內媒引述萬達知情人士指，「此次是由於萬達下屬項目公司經濟

糾紛導致，事實上之前雙方一直在通過多種方式協商解決，我們也正在了解具體情況，本次或因

在執行層面信息不對稱導致」。



陷入財困的萬達集團近年一直大力出售資產，即使今年以來已陸續出售７座萬達廣場，仍未

成功脫離債務困境。



另據天眼查顯示，萬達集團股份有限公司股權凍結資訊達４７條，被凍結股權的標的企業涉

及大連萬達商業管理集團股份有限公司、萬達文化產業有限公司、大連萬達集團商務服務有限公

司等。除了股權凍結，大連萬達集團股份有限公司還有１０條被執行人資訊，總金額達５２﹒６

億元。（ｒｙ）

