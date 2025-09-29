  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2025 14:38

【數據前瞻】機構：9月官方製造業PMI料升至49.7，但連續六個月處收縮區

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國９月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及
ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業ＰＭＩ都將於明日公布。鑑於新興產業景氣呈現季節性回升，但傳統
部門開工改善幅度有限，《路透》調查預測中國９月工業活動表現延續弱勢。
　
　　《路透》綜合１２家分析機構預估中值顯示，中國９月官方製造業ＰＭＩ料小幅升至
４９﹒７，但連續第六個月處於收縮區間。另據六家機構預估中值顯示，９月
ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業ＰＭＩ料跌至５０﹒３，自上月所及五個月高位回落，連續第二個月
高於榮枯線。
　
　　民生證券研究院宏觀分析師鐘渝梅稱，「製造業ＰＭＩ在９月季節性上漲動能較強。作為環
比指標，製造業ＰＭＩ在９月通常隨高溫和極端天氣的消退而季節性回升。」該研究院預測模型
顯示，９月製造業ＰＭＩ環比上升概率較高。
　
＊經濟「秋旺」回升力度不足，仍需政策發力＊
　
　　廣發證券資深宏觀分析師王丹指出，從傳統部門的高頻數據看，９月工業開工率漲跌互現，
石油瀝青、山東地煉、汽車全鋼胎、江浙滌綸長絲開工率環比上行，而高爐、ＰＶＣ和汽車半鋼
胎開工率則環比走弱。她表示，疊加代表新興產業景氣的ＥＰＭＩ環比上行幅度大致持平季節性
，預計９月整體製造業ＰＭＩ亦有望與季節性特徵接近。２０１４－２０２４年期間，９月製造
業ＰＭＩ環比均值為上行０﹒２個點。
　
　　王丹表示，經濟在「秋旺」階段的環比季節性回升仍在，但回升力度不足，意味著實現年度
增長目標仍需政策繼續發力。（ｒｙ）

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處