【數據前瞻】機構：9月官方製造業PMI料升至49.7，但連續六個月處收縮區

《經濟通通訊社２９日專訊》中國９月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及

ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業ＰＭＩ都將於明日公布。鑑於新興產業景氣呈現季節性回升，但傳統

部門開工改善幅度有限，《路透》調查預測中國９月工業活動表現延續弱勢。



《路透》綜合１２家分析機構預估中值顯示，中國９月官方製造業ＰＭＩ料小幅升至

４９﹒７，但連續第六個月處於收縮區間。另據六家機構預估中值顯示，９月

ＲａｔｉｎｇＤｏｇ製造業ＰＭＩ料跌至５０﹒３，自上月所及五個月高位回落，連續第二個月

高於榮枯線。



民生證券研究院宏觀分析師鐘渝梅稱，「製造業ＰＭＩ在９月季節性上漲動能較強。作為環

比指標，製造業ＰＭＩ在９月通常隨高溫和極端天氣的消退而季節性回升。」該研究院預測模型

顯示，９月製造業ＰＭＩ環比上升概率較高。



＊經濟「秋旺」回升力度不足，仍需政策發力＊



廣發證券資深宏觀分析師王丹指出，從傳統部門的高頻數據看，９月工業開工率漲跌互現，

石油瀝青、山東地煉、汽車全鋼胎、江浙滌綸長絲開工率環比上行，而高爐、ＰＶＣ和汽車半鋼

胎開工率則環比走弱。她表示，疊加代表新興產業景氣的ＥＰＭＩ環比上行幅度大致持平季節性

，預計９月整體製造業ＰＭＩ亦有望與季節性特徵接近。２０１４－２０２４年期間，９月製造

業ＰＭＩ環比均值為上行０﹒２個點。



王丹表示，經濟在「秋旺」階段的環比季節性回升仍在，但回升力度不足，意味著實現年度

增長目標仍需政策繼續發力。（ｒｙ）

