《中國要聞》上汽集團入股飛行器研發商沃蘭特

《經濟通通訊社２９日專訊》企查查顯示，近日，上海沃蘭特航空技術有限責任公司發生工
商變更，新增上汽集團旗下上海上汽創遠創業投資合夥企業（有限合夥）等為股東，同時註冊資
本增至２８０﹒６６萬元人民幣。
企查查信息顯示，該公司成立於２０２１年，經營範圍包含：民用航空器駕駛員培訓；民用
航空器維修；民用航空器（發動機、螺旋槳）生產等。據其官網，沃蘭特從事電動垂直起降飛行
器研製。（ｊｑ）
29/09/2025 13:52
